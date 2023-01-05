世卫不信任中国疫死报告 拜登对中国处理疫情担忧

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美国总统拜登对中国处理新冠病毒疫情的方式表示担忧，此前世界卫生组织表示，该组织对中国报告的病毒死亡人数不足批评不反映中国疫情实情。路透社称，这些言论反应可能会在今天就引起中国方面不高兴的回应。

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据路透社今天报道称，美国总统拜登对中国的新冠病毒疫情反应表示担忧，因为世卫组织怀疑中国所报告的死亡人数。世卫组织称中国低报入院人数和死亡人数。

中国自从上个月取消严格的清零控制以来，美国是对来自中国的旅客实施限制的十几个国家之一。

全球卫生官员现在正努力应对中国一场正让医院和一些殡仪馆不堪重负的疫情局面，但这种情况与中国官方公布的病毒死亡人数较低的情况不符。

世界卫生组织 紧急事务主任迈克·瑞安 (Mike Ryan) 周三在媒体吹风会上说，目前中国公布的数字不足以反映住院人数、重症监护病房患者和死亡人数。

几个小时后，美国总统拜登发表讲话说，他对中国处理疫情的方式感到担忧。拜登批评说，对数据，他们非常敏感。

路透社说，世界卫生组织关于缺乏数据的评论是迄今为止这个组织最重要的评论之一，北京可能会在5日晚些时候举行外交部例行新闻发布会时做出批评回应。

不过中国官方媒体周四没有立即报道拜登或世界卫生组织的言论。中国政府最近淡化了局势的严重性。

中国报告周三在大陆新增 1 例新冠病毒死亡病例，而一天前为 5 例，官方死亡人数达到 5,259 人。

路透社说，作为世界上新冠病毒死亡人数最低的国家之一，中国经常被指责出于政治原因少报感染和死亡人数。中国卫生官员表示，只有感染该病毒的患者因肺炎和呼吸衰竭导致的死亡才被归类为 COVID 死亡。

自 2019 年底在中国中部城市武汉首次爆发大流行以来，各国计算新冠病毒死亡人数的方法各不相同。然而，中国以外的疾病专家表示，这种方法会遗漏其他几种广泛认可的可能致命的新冠病毒并发症，从血栓到心脏病发作，再到败血症和肾衰竭。

国际卫生专家预测，如果不采取紧急行动，今年中国至少有 100 万人死于新冠肺炎。总部位于英国的健康数据公司 Airfinity 估计，中国每天可能有大约 9,000 人死于新冠病毒。

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