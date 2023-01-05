世卫怀疑拜登批评后 中国说疫情可控

中国/新冠病毒

在美国总统拜登表达担忧并且世界卫生组织批评北京低报了新冠病毒死亡人数之后，中国5日为中国处理正在肆虐的新冠病毒疫情的方式进行辩护。

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据路透社今天报道称，世卫组织紧急事务主任迈克瑞安周三表示，中国官员在几个方面的数据代表性不足，这是该联合国机构迄今为止最为批评性的一些言论。

中国在遭到抗议后，于上个月取消了对新冠疫情的严格控制，放弃了三年来的清零政策。

中国外交部发言人毛宁5日在北京举行的例行媒体吹风会上说，中国已透明、迅速地与世卫组织分享 新冠病毒疫情数据，并表示中国的“疫情是可控的”。据毛宁说：“事实证明，中方一直本着合法、及时、公开、透明的原则，与世卫组织保持密切沟通，及时分享有关信息和数据。”

中国国家卫生委员会和外交官表示，中国官员和专家周四在与世界卫生组织及其成员国的在线会议上概述了最新情况。

周三，中国大陆报告了 1 例新的新冠死亡病例，而一天前为 5 例，官方报告的新冠疫情死亡人数为 5,259 人。

据世卫组织紧急事务主任瑞安表示，中国的入院人数、重症监护病房患者和死亡人数不足，并表示北京对新冠病毒相关死亡的定义过于狭窄。

几小时后，美国总统拜登对中国处理新冠疫情的方式表示担忧，这场疫情导致医院人满为患，一些殡仪馆不堪重负。拜登对记者说：“他们非常敏感……当我们暗示他们没有那么透明坦率时。”

法国卫生部长表达了类似的担忧，而德国卫生部长卡尔·劳特巴赫 (Karl Lauterbach ) 对与美国住院人数增加相关的新的新冠病毒亚变种表示担忧。

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