世卫此次公开敦促中国发布可靠疫情数据

中国/世卫组织/疫情

世卫组织敦促中国政府以更加透明的方式报告奥密克戎疫情，一些官员质疑中国新冠数据的准确性。联合国属下的世界卫生组织总干事谭德塞甚至说，对一些国家对来自中国的旅客采取的检测要求可以理解。

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据华尔街日报今天署名报道称，世卫组织敦促中国发布可靠疫情数据。世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)说，该机构对中国新冠感染病例的激增感到担忧，并再次敦促中国政府迅速提供有关住院和死亡的可靠数据。

谭德塞说：“WHO对中国新冠疫情带来的生命风险表示关切。”

中国最高卫生主管部门国家卫生健康委员会（简称：卫健委）不再公布每日新增病例数字，自12月初以来公布的死亡病例只有十多例。卫健委已将病例统计工作交给中国疾病预防控制中心（简称：中国疾控中心），过去一周，中国疾控中心公布的每日新增本土病例约5000例，每日死亡病例介于1至5例。

而《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的国家卫健委12月21日的会议记录显示，卫健委称12月1日至12月20日期间有近2.5亿人感染。相关知情官员证实了这份会议记录的真实性。

WHO在另一份声明中表示，中国疾控中心的科学家在周二的一次会议上分享了去年12月的基因组数据，这些数据显示在最近的疫情中奥密克戎系BA.5.2和BF.7毒株占主导地位，这些已知的变体已经在其他国家广泛传播。人们还担心正在美国东北部迅速蔓延的奥密克戎的一个新变体XBB也会传播到中国。

WHO的几位官员在周三的发布会上说，中国需要提高新冠病例报告的透明度和准确性。

据华尔街日报称，世卫组织对中国新冠数据的不满可以追溯到2020年初，当时这种神秘的病毒首次开始在国际上传播，尽管中国声称没有人与人之间传染的明确证据。谭德塞当时称赞了中国为控制武汉疫情所做的巨大努力，WHO官员曾希望这种肯定能够鼓励北京方面进行更多合作。

随着时间的推移，谭德塞开始更加公开地表达对中国政府的失望，特别是在2021年1月中国拖延批准一个疾病专家小组入境调查新冠病毒起源后。谭德塞还在该病毒是否可能从武汉一个实验室传播出来的问题上与中国发生冲突，他曾多次表示应该对这一假设进行调查。中国否认武汉暴发的疫情可能是由实验室事故造成的，称其专家已经做了追踪新冠来源的份内工作，并推动WHO调查疫情是否可能源于另一个国家。

据该报道，中国政府和WHO之间去年还因中国坚持动态清零政策而产生分歧。谭德塞批评中国应对新冠疫情的方式不可持续，而中国外交部发言人则称谭德塞的言论 “不负责任”。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%96%E5%8D%AB%E7%BB%84%E7%BB%87%E6%95%A6%E4%BF%83%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%91%E5%B8%83%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E7%9A%84%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%95%B0%E6%8D%AE-11672874971

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