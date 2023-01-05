世界都是哪里坚持要对中国旅行者入境新冠检测？

中国/新冠病毒/入境检测

中国清零破产后引发新冠疫情海啸爆发，也在全世界引起警惕与防堵。因中国是大国，有政治经济影响，各个国家决定要对中国放开国门允许出行的中国人施加入境疫情检测时都掂量后果。尽管如此，越来越多的国家采取谨慎措施，尽力将疫情蔓延风险防堵在境外。最新的消息称，瑞典也决定对中国入境者施加检测措施。

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据法新社今天报道称，在中国宣布从接下来的周日起结束对入境者的强制检疫后，进出中国的旅行可能会增加，自中国前往世界各地的旅行也剧增。十几个国家和台湾已决定对来自中国的旅行者实施新的新冠病毒检测。

美国

从今天5日开始，美国将要求在离开中国前48小时进行新冠测试，结果应为阴性，或者提供文件证明乘客在过去90天内已经从冠状病毒染疫中转阴痊愈。

这些规则也适用于来自香港和澳门的旅行者。

欧洲联盟

从本今天开始，所有从中国抵达法国的人必须出示不足48小时的阴性检测（PCR或抗原性）证明。

意大利和西班牙也要求进行新冠检测。德国今天决定采用新冠检测证明。德国要求至少进行快速抗原检测。

欧盟本周强烈鼓励所有成员国要求在中国进行飞行前检查，并鼓励欧盟27国在抵达欧洲领土时用随机测试来补检测不足。

澳大利亚

抵达澳大利亚之前，入境者需要进行PCR阴性测试，澳大利亚称北京对感染浪潮 "缺乏完整信息"。

所有来自中国，包括香港和澳门的旅行者都必须持有该检测证件。

加拿大

加拿大要求在离开中国的两天内就进行检测。

英国

从周四开始，所有前往英国机场的中国乘客在登机前必须出示阴性检测证明。

英国政府还保留了在乘客抵达时测试 "样本 "的权利，以监测新的变体。

以色列

以色列要求对所有从中国抵达的乘客进行新冠测试，同时建立一个检测中心加强检测。

日本

2022年底，日本是首批对来自中国大陆的游客实行新规定的国家之一，这些中国游客现在要在抵达时接受强制性检测。

检测结果呈阳性的人将在指定设施中被隔离七天。东京还将限制来自中国的航班。

台湾

台湾也实行强制性检测，对来自中国大陆的旅客在抵达时必须接受唾液检测。

韩国

韩国采取措施，对来自中国的旅客进行筛查，要求他们在抵达之前和之后提供阴性的新冠测试。

来自香港和澳门的旅行者也需接受检测。

加纳

据加纳外交部称，从周五开始，所有从中国抵达的乘客都必须出示飞行前测试的阴性报告，并接受强制性检测。

印度

印度要求在从中国和其他亚洲国家出发前不到72小时的检测结果为阴性，才能进入印度。

卡塔尔

海湾国家卡塔尔卫生部报告说，卡塔尔要求在从中国起飞前48小时内获得阴性的PCR测试结果。

据卡塔尔通讯社说，抵达后被检测出新冠感染者 "必须被疫情隔离"。

摩洛哥

摩洛哥采取最严格的措施：它禁止所有来自中国的旅行者，"无论是什么国籍"，进入摩洛哥领土。

摩洛哥外交部称，禁令措施从周二开始进行执行，"直到进一步通知"，以避免摩洛哥出现新一轮引起感染及其所有后果。

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