中国提前出现返乡潮 农民工带药回家给老人

返乡潮

农历年一天天逼近，但中国已有不少人放下工作提前返乡，多家工厂出现严重缺工。这些打工人不仅想念阔别两三年之久的家人，还因为担心农村疫情，急着带药品和快筛回家给老人。

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财经媒体“市界”微信公众号今天发布“三倍薪资留不住返乡人”，描述当前发生在长三角和珠三角地区的现象。

报导说，今年返乡潮提前来临。7日，也就是腊月16日，才是春运的开始，但江浙沪一带工厂的工人，从元旦前后便开始大批返乡。

报导以一家工厂设在浙江台州的电动牙刷公司为例，2022年12月中旬，工厂因大批工人感染新冠，只能临时停工。然而，工厂主们没有想到，许多工人从感染到康复后，并没有返回工作岗位，而是直接辞职回家。

报导说，工人们除了因为想念家人、归心似箭，还因为担心疫情蔓延到老家的县城、村镇，家中长辈会出现意外状况，许多人专门从打工的城市裡揹了一些药品、快筛、血氧仪等医疗用品带回家。

当下最炙手可热的医疗行业，从器材到药品的销售都十分紧俏，但从3日开始，即便出双倍或3倍工资，工厂也难以找到还肯留下加班的工人。

深圳一家医疗器材工厂生产负责人李梦（化名）说，目前珠三角周边的工厂，元旦前便已出现“用工难”问题，各工厂的工人普遍只剩下不到30%；留下的工人，7日之后也应该都会离开。

李梦的工厂有30、40人，最近接到的订单源源不绝，但90%的工人已经都回家了。“老闆很著急想扩大产线，但估计正月初十前，市场上都找不到工人，也没法再接单。”

李梦说，一方面大家担心染疫，另一方面年轻人对于钱看得更淡。“10年前，出来打工的人恨不能工作到腊月29。但现在的年轻人认为快乐最重要，你多给钱也没用。”

另一家在杭州为医用呼吸机做配件管路生产的张经理也说，他的工厂元旦前还有50、60个工人，目前也只剩下不到20%的工人。

最近某家主要的呼吸机企业要向医院紧急交付几千台呼吸机，向上游各方供应商加价找货，希望大家能紧急生产用于呼吸机的氧电池、电路板、气泵、外壳等配件。张经理说，“价格给得非常好，但我们没有工人能接下来”。

报导还指出，除了工厂，服务业也在“闭门谢客”，北京、上海的小饭馆门口，很多都贴出暂时关门的告示。此外，许多快递人员也已返乡，影响物流速度。

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