中国敦促世卫组织对中国疫情采不偏倚立场

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在世卫组织批评中国报告新冠病毒疫情染病及疫死不透明后，中国今天反而呼吁世界卫生组织对中国的新冠病毒疫情采取 "公平 "的立场。

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据法新社称，中国今天呼吁世卫组织对中国疫情采取 "公平 "立场。据中国外交部发言人毛宁今天称，"中国希望世卫组织保持科学、客观、公正的立场，在全球应对疫情挑战方面发挥积极作用。"中国外交发言人毛宁重申，中国正在与世卫组织分享关于新冠病毒疫情的 "相关信息和数据"。毛宁并强调，中国和世卫组织之间一直"密切合作"。

世卫组织昨天批评北京的新冠病毒疫情评估没有真实反映中国疫情泛滥。中国在12月初出人意料地取消了针对新冠病毒的大部分清零措施，法新社认为，自2020年以来，这些清零措施在很大程度上保护中国人口免受病毒侵害。但自清零解除以来，中国一直面临着最严重的疫情爆发，中国医院和火葬场显示不堪重负。

然而，在计算病例的方法发生争议性变化后，中国当局报告的与新冠病毒有关的死亡人数非常少。

据世卫组织卫生应急管理官员迈克尔-瑞安（Michael Ryan）周三说：“中国目前公布的数字在入院、进入重症监护室，特别是在死亡方面没有充分反映出该疾病的真正面貌和影响。”

中国从现在起，只有直接死于与新冠病毒有关的呼吸衰竭的人才被计入中国的疫死统计数据。

法新社称，中国官方报告，拥有14亿人口的中国自12月以来仅有23人死于新冠病毒，而实际上中国出现了三年来前所未有的感染潮。

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