中国新冠清零政策放松后 三名日本人在华死亡

日本/中国/新冠疫情

1月2日，在新冠病毒感染迅速扩大的中国，一名感染新冠的日本男子在住院治疗后死亡。 这是中国新冠清零政策大幅放松以来在华死亡的第三位日本人。

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据日本驻广东省广州市总领事馆消息，居住在该总领事馆管区内的一名70多岁的日本男子因感染新型冠状病毒入院治疗，1月2日被证实死亡。

据说死因是“心脏骤停”，有报道称，该男子患有基础疾病，因此死因中并未提及新冠病毒。

在中国，新冠病毒政策放宽后，各地感染人数呈爆发式增长，迄今还确认两名40多岁和70多岁的日本男子死亡。

据日本驻内陆地区重庆总领事馆消息，辖区内一名70多岁男子感染新冠病毒后于1月2日确认死亡。 应家人要求，没有透露该男子是否患有基础疾病。

据说还有一位40多岁的日本人驻在员感染新冠后死亡。

自中国政府去年12月7日宣布大幅放宽“动态清零”政策以来，感染后确认死亡的日本人累计达到3人。

中国政府关于新冠死亡人数的统计，不包括有基础疾病感染后转为重症的病例，而根据中国卫生部门的公告，1月2日，全中国有3人死于新冠病毒感染。

世界卫生组织（WHO）应急管理负责人迈克尔-瑞安(Michael Ryan)4日表示，中国对因新型冠状病毒而住院和死亡的人数的进行过少的报告。

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