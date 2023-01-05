中国被指人为压低硫酸锰价格

RFI原材 / 汽车工业

硫酸锰（Sulfate de manganèse）是电动汽车电池里的重要原料之一。中国是这种原料的全球主要产地之一，市场占有率高达95%。在一些专家的眼中，这种局面将可能会带来问题。这也是本台法广RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于2023年新年后，在周四上网的最新焦点话题。在全球供应链中，除中国之外，还有5%的电动汽车电池用硫酸锰出自日本和比利时。

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本台RFI法文网2023年01月05日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导。电动汽车里的硫酸锰（Sulfate de manganèse），价格比钴（cobalt）、铜（cuivre）和锂（lithium）便宜很多，所以很少成为人们热议的话题。依照不同的马力，其在电动汽车里的重量在10公斤至30公斤之间。在部分电池里，其重量超过三分之一。电池里含这种原料的好处在于其价格低廉和可用性。全球有30多个国家拥有这种矿物，但谈及生产时，这个故事就变得复杂了。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Sulfate de manganèse: le monopole chinois en question]。换做中文可被译作：[硫酸锰：中国垄断成疑问]。下面是简介以供分享。

- 中国人为压低硫酸锰价格？-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道指出，中国供应全球95%的硫酸锰，而且主要是出自中国的矿物。其余的5%是由日本或比利时加工的，但价格贵很多。中国产品的销售价是每吨1000美元，其它的产地每吨价格近2500美元。

RFI Image Archive / Ici, Carrière d'exploitation de manganèse à Moanda par la Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG, filiale du groupe français Eramet). RFI/Yves Laurent Goma

业内的一名专家说，中国提出的人为低价，是因为其对地方工业的支持：免费的土地、无息贷款、有着绝对竞争优势的电费，还有对环境规范的要求不严等等。中国看到了这一领域的发展趋势，继续增强其加工能力。

- 美洲至今还没有处理能力？ -

全球供应链自2020年以来被打乱，将可能会带来重新洗牌。但这一行业在欧美很难发展，尤其是北美，至今没有任何生产能力。在巴黎的国际锰研究所(IMnI)希望业内人士将理解建立自身供应链的好处。

- 中国厂家是否会借机抬价？ -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后指出，如果无动于衷，那对中国的依赖将可能加强。除去政治上的因素，一旦这个新兴市场变得更加成熟，几乎占有垄断地位的中国生产商将会在需求大增之际抬价。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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