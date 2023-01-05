国际女子网协仍然牵挂彭帅

中国/彭帅

国际女子网球联合会将中国网球运动员彭帅的安危信息与再回中国举办国际比赛相连。国际女子网球联合会要求中国允许该组织与彭帅单独并自由见面。中国是否答应此要求，尚且没有下文。

广告 继续浏览后续

根据周三发给法新社的一份声明，经营女子职业网球赛场的世界女子网球联合会WTA已经要求中国当局在可能重返中国的赛场之前能与中国球员彭帅进行 "私下会面"。该声明说，WTA已经要求 "与彭帅进行私人会谈，了解讨论她的情况"。

该声明说：“我们已经收到中国方面确认，彭帅是安全和安逸的，但我们还没有与彭帅本人见面。”

1月8日年满37岁、现已退休的温网和法网双打冠军彭帅，在指控比她大40岁的前副总理张高丽在持续数年的双方关系中遭 "强迫 "性行为后，于2022年曾失踪了近三周。

国际奥委会主席托马斯-巴赫和法国体育日报《L'Equipe》的记者在2022年北京冬奥会期间曾轮流与彭帅交谈，但彭帅都被中国方面派员陪护。

在中国公开展示了彭帅的视频也不足以消除国际间对彭帅的安全以及她的行动和言论自由的疑虑。

据法新社说，尽管有巨大的经济利益，WTA在2021年12月已经决定不在中国举行秋季比赛。

4日的声明继续说："我们仍然坚持我们的立场，继续为彭帅着想，WTA继续为解决此案而努力"。

WTA称，"我们一直说，我们希望在中国恢复WTA赛事，但我们不会为实现这一目标而对我们的核心原则做出妥协。"

去年9月，WTA宣布 "根据一项长期合同"，巡回赛有可能在2023年回到中国，但不是在彭帅案未决的情况下恢复中国比赛。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅