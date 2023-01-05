拉斯穆森敦促各国向中国展示如果攻击台湾的后果

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正在台湾访问的前北约秘书长拉斯穆森今天表示，民主国家应该明确表示，如果中国武力攻击台湾，将面临“严重的经济后果”。拉斯穆森还说，民主国家必须团结一致确保乌克兰取得胜利，以阻止中国进攻台湾。

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据路透社今天报道称，前北约秘书长安德斯·福格·拉斯穆森在台北举行的新闻发布会上对媒体发表讲话称，民主国家应该明确表示，如果中国武统台湾，将面临“严重的经济后果”。

尽管台湾强烈反对，中国仍声称台湾是中国的领土，中国一直在加大向台湾施压，包括过去三年几乎每天都有中国空军在台湾附近扰飞。

安德斯·福格·拉斯穆森将俄罗斯入侵乌克兰与中国对台湾的军事侵略相提并论，称民主国家必须团结一致确保乌克兰取得胜利，以阻止中国进攻台湾。

拉斯穆森在台北的新闻发布会上还对记者说：“中国任何试图通过武力改变台湾现状的企图都应该引发同样的回应，我们现在必须向中国明确这一点。”拉斯穆森称，“中国比俄罗斯更依赖全球供应链。现在阐明任何攻击的严重经济后果将是一种强大的威慑力量。”他并说他相信中国国家主席习近平正在密切关注乌克兰战争的进展情况。

丹麦前首相拉斯穆森在 2014 年离开北约之前一直是世界上最资深的外交官之一，他敦促欧洲国家，如果中国在台湾采取行动，就对中国实施“全面”制裁。

针对中国保留在必要时使用武力收复台湾的权利，台湾表示，只有台湾人民才能决定自己的未来，北京的主张是无效的，因为中华人民共和国从未统治过台湾。

拉斯穆森说，欧洲国家可以参加与台湾军队的训练演习，台湾军队目前使用的武器主要是在国内和美国制造的。拉斯穆森称，“所有相信民主台湾和基于规则的国际秩序的人都必须努力确保乌克兰获胜。乌克兰人民和台湾人民可以决定自己的未来，因此自由世界必须给予他们支持。”

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