法媒：“为什么中国突然结束清零政策？”

突然解封

北京突然停止严格的新冠检测措施，局面混乱。 随着中国国内病例数量激增，中国人又开始旅行，西方国家又开始在机场进行检测。法国媒体5日发表一篇题为“为什么中国突然结束清零政策？”。文章认为，三年清零让民众万分恼火，政府慌忙中毫无准备地急转弯，给民众和医疗系统带来了无可挽回的灾难。

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近三年来，中国驻外外交官宣称，在他们的国家，由于以“零 Covid 政策”的名义严格组织的健康警戒，Covid-19 流行病得到了完美控制。 这种骄傲的断言现在已经失去了所有意义。

12 月 7 日，中国领导人突然决定取消卫生限制和许多打扰人们生活的新冠防控措施。 北京没有对这种逆转做出解释，更令人惊讶的是，目前中国的 新冠 病例在增加，中国境内流行的主要冠病毒株是BA.5.2和BF.7。

12 月 26 日，依附于中国共产党 (CCP) 的国家卫生委员会在一份新闻稿中简单地澄清，从现在开始，指定 Covid-19 的官方术语将不再是“新型冠状病毒肺炎”，而是“新型冠状病毒感染。 显然，这意味着在中国，流行病的严重性被认为已经减轻。

结果，健康限制正在消失。 同一份新闻稿表明，感染病毒的人将不再需要隔离，也不会进一步追踪他们的接触者。 另一方面，将不再像过去三年那样每个月更新被指定为 Covid-19 高风险地区的最新情况。 最后，声明“将取消针对入境旅客和进口货物的疾病控制措施”。

伴随着这一切的是，12 月 31 日，习近平主席在一次讲话中宣布，在中国，“与 Covid-19 的斗争已经进入了一个新阶段，仍然需要不断努力。 只要我们每个人都坚持努力，希望就在我们面前。“我们要一往无前、顽强拼搏，让明天的中国更美好。”

北京突然采取的这种新行为或许首先是对“清零政策”引起的愤怒的报复。 在 11 月底和 12 月初，示威活动让全中国的公民表达了真正的不满。 在上海、北京或广州，还有武汉、西安、成都，甚至西藏拉萨，居民游行要求结束系统性和普遍性的筛查。

警察在没有真正干预的情况下对这些示威游行可以说是袖手旁观。 甚至当他们打出敌视习近平的口号时，他们还说习近平是中国所有控制措施的始作俑者。

按照官方的说法，中共总是非常关注这种“群众运动”。 党内高层的审议完全保密，因此无法得知 12 月初在北京，那些希望保持最大程度监控的人是否和准备放开的人产生过较量？法国媒体表示，如果有过较量的话，那么还是准备放开的人占了上风。

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