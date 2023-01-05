清零防疫虽告罄 12月中国服务业PMI指数仍处于收缩

中国，经济，新冠防疫

周四（1月5日）公布的2022年12月财新中国服务业采购经理人指数显示，尽管中国已放弃了伤害经济的清零防疫限制，但服务业仍录得连续第四个月收缩。

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由研究公司IHS Markit计算并由财新传媒发布的数据，12月中国服务员采购经理人指数（PMI）为48点，比11月的46.7点有回升，但仍低于50点荣枯线。PMI指数低于50反应活动收缩。

中国服务业PMI自去年9月起大幅走低至49.3，为6个月以来首次陷入收缩，与此前连续3个月的大幅增长态势截然相反。而11月的数值创下6个月以来新低。

财新智库经济学家王喆说，"然而一些服务企业报告自11月以来活动呈现了改善"。中国在12月初发布疫情防控“新十条”，取消了自2020年以来实施清零政策的大部分措施，该政策很大程度上保护了其人口免于感染，但严格的封控措施也严重拖累经济。尽管该政策已告结束，经济活动正在努力恢复中，但由于短期内感染人数的激增，社会生产生活持续受到冲击，企业继续受到压力。

王喆表示，"一些员工因为疫情离职，而一些公司正在裁员以限制成本，也有企业因此"暂停”了业务。

财新数据显示，结合了服务业和制造业的综合指数12月份也继续处于红色收缩区间，为48.3点，而11月该指数为47点。王喆表示，由于疫情影响，"制造业的需求受到比11月更大的冲击"。

中国政府在2021年国内生产总值增长实现超过8%之后，设定2022年GDP增长的目标为5.5%。但许多经济学家目前认为该目标并不现实。 中国官方将在1月公布其2022年经济增长数据。

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