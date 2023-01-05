爱丁堡动物园没钱了 中国大熊猫2023年被迫回国

赠送熊猫回国

出于经济压力，位于苏格兰爱丁堡动物园的大熊猫“阳光”和“甜甜”，2023年不得不被“还回”中国。 苏格兰皇家动物学会首席执行官大卫·菲尔德(David Field)告诉媒体，他们将让民众有机会和阳光和甜甜告别。

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据该动物园相关人士表示，非常希望继续养这对大熊猫，但园方与中国签订的10年合同即将到期，由于受到疫情冲击，可能无法再续约……

BBC报道称，新冠疫情带来的封锁导致苏格兰皇家动物学会的损失高达200万英镑，该学会负责爱丁堡动物园（Edinburgh Zoo）和高地野生动物公园（Highland Wildlife Park）的运营。两只熊猫的租赁费用约为每年100万英镑。

要知道，动物园的大部分收入是来自游客，因疫情导致闭园，对动物园的财务打击可想而知。

2011年1月，中国野生动物保护协会与苏格兰皇家动物学会达成协议，甜甜和阳光被一同租借给爱丁堡动物园，租借期为10年。

它们抵达爱丁堡那天，警车开道，民众夹道欢迎，还有苏格兰乐团献上传统军乐表演。甜甜甚至获得了BBC评选出的“2011年度女性面孔”这一殊荣！

数年来，这对“熊猫夫妇”一直都是动物园最受欢迎的明星，但盼望熊猫幼崽诞生愿望终于落空。

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