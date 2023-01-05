疫情下中国官方封杀新敏感词：“人矿”

中国/“人矿”

中国严苛防疫管控诞生不少新名词，继“润学”（逃离）之后，民众自嘲命运如同牛马，比喻被剥削的“人矿”一词近日走红，引来中共急封杀，但这敏感词反引起更多人关注。

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中国网友自嘲被剥削，据中央社今天报道称，中共急封杀“人矿”敏感词。关注中国时事的推特帐号“李老师不是你老师”4日发文，指“人矿”一词成为了中国互联网上热议的话题，甚至短暂上过微博热搜，但现已遭删除。

该文章说明，“人矿”一词最早出现在1984年的“人民日报”上，意指人是一种“资源”。在今天则更多被网友用于对其自身调侃和对个人命运的比喻，意思近似“屌丝、牛马”，即一种被他人支配，看不见希望和意义的人生。

而“中国数字时代”网站2日也发表一篇“网络民议：如何看待‘人矿’这个词？”文章整理关于“人矿”的10个真相，包括指把人当资源而非主体、“人矿”3个阶段包括开采，使用，残渣及当废气处理、当你意识到自己是人矿的时候，其实就是自我意识觉醒的时候。

另有网友表示，“人矿”是指“读20年书、还30年房贷，养20年医院”，从生下来就是被作为消耗品使用的人。也就是各种被剥削、压榨套取利益，最后还被买卖人体器官的终极“韭菜”。

也有网友指，人矿不是人口红利，把人口当成矿产去理解，被采集，被加工，被利用，被消耗，被抛弃。无非不过是富矿、贫矿，品相高低的差异罢了。不要想追求什么东西。人生最大作用，就是不停投入再生产。

讨论命运悲歌的“人矿”已成网络敏感词，中国网友查询后发现目前在微博，抖音和知乎网等各大社群媒体上遭到屏蔽、封杀，但反而引起更多关注。

据中央社，中国过去3年因疫情防控，出现不少新名词，今年上海封控期间，诞生“润学”，“润”来自于英语Run的谐音，实际指的就是移民。此外还有“躺平”，早期是表示网友不回应不反抗的一种心理态度，但在中国领导人习近平过去坚持动态清零下，近2年的舆论谈及防疫话题时，“躺平”一词频繁出现。

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