中国允许保释一名白纸抗议者 法新称仍有11抗议人遭监禁

中国/白纸抗议

一名在去年12月参加中国多年来最大规模抗议活动后被拘留的人本周获得保释。这名抗议者的母亲告诉法新社，或有11名抗议者仍被关押在监狱中。

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25岁的杨紫荆的白纸抗议参加者周二从南方城市广州的拘留所获释，他的母亲说，由于担心报复，她不想透露更多细节。

当11月下旬爆发多年未见的大规模抗议活动时，民众对北京严格的清零政策的不满情绪已经酝酿了一段时间。随后，清零健康限制突然被放宽。

据一位居住在国外并接受法新社采访的绰号为Rio的活动人士说，杨子敬和他周围的其他六名广州抗议者在被审前拘留30天后，于周一和周二被保释出来，这是允许不进一步起诉的最长拘留时间。

杨紫荆于11月27日在广州海珠广场参加抗议活动，后于12月4日因 "扰乱公共秩序 "被捕。根据里约Rio的说法，被释放的抗议者被要求在他们的老家居留一年，这也是他们被保释的一个条件，并且必须定期向警方报告。他说：“他们将受到不同部门的密切监视。”

据里约告诉法新社，他知道自12月18日以来，还有11名北京抗议者被拘留，他们最初是在11月27日的抗议活动后被警察传唤的。他们的移动电话当时被没收了。据另一位了解他们被捕情况的人说，这群人包括两名记者和一名出版商，涉嫌 "聚众扰乱公共秩序"。

该匿名者说，由于警察的恐吓，被捕者的亲属不敢公开发表意见。

据另一位熟悉此案的人士称，被逮捕的人的律师被阻止向媒体发言。

据里约Rio称，至少有一名抗议者在广东省被捕并被带到北京。

法新社了解到，在北京和上海发生了几起抗议者被扣留长达24小时的案件，其中大部分是年轻人，警方使用复杂的网络跟踪技术来定位他们。

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