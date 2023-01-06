中国/新冠病毒

随着中国遭遇前所未有的新冠疫情死亡潮，许多农村居民正长途跋涉前往大城市中设备较好的医院看病，这说明中国的卫生系统存在城乡巨大差异。

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据法新社记者最近几周的访问表明，中国北部农村地区的医院普遍被回避，病人更喜欢去城市里的医院获得较为优质护理。

作为世界上最不平等的经济体之一，中国也有一个不平衡的卫生系统，资金和资源通常流向城市设施，而牺牲了农村。

随着最近几周新冠疫情爆发，这些差距变得更加明显。

在首都北京和邻近的特大城市天津，急诊服务已经不堪重负，数十名病人被放在医院公共区域的担架上，其中大部分是老年人。他们挤在一起，喘着粗气，许多人被挂上静脉注射器或氧气罐，而机器则监测着他们的生命体征。一些人似乎失去了意识或没有反应。

相比之下，在属于天津的农村城镇新安，设备简陋的当地医院的运作远远低于医护能力。

在靠近接待区的一间暖气很差的房间里，有多位老人被裹在厚厚的大衣里，胳膊上插着静脉注射器。在病人周围，大部分的位置都是空的。而且工作人员似乎没有城市医院那样过度劳累。

据美国智库外交关系委员会的卫生专家音译为黄延中叹道：“你在中国农村看到的情况表明，中国的制度改革取得的进展是多么小。对农村地区卫生服务质量不满意的人将会绕过这些地区，到城市医院寻求治疗。"

随着限制后的第一波新冠疫情似乎即将结束，一些医疗机构的压力可能正在缓解。但最严重的病例继续涌向城市医院：在农村，人们很难在附近找到药品或医生。

在新安，一位当地店主说，12月，新冠疫情的浪潮袭击了这个拥有3万人的小城镇。"他告诉法新社："最糟糕的情况现在已经过去了。

但是最严重的病例继续涌向城市医院，因为农村的人们很难在附近找到药品或医生。居民和医院工作人员承认，在出现急性症状的情况下，病人或其家属更愿意花一个半小时的时间去天津。也有些人甚至去了200公里外的保定市，那里的医院最近因大量病例涌入而不堪重负。

法新社说，甚至中等规模的城镇也在经历这种压力。在唐山这个拥有770万人口的工业城市，卫生服务的压力似乎没有两小时外的天津那么大。

大约20名老年患者在市中心医院的重症监护室。一名护士说，他们的新冠检测结果 "全部呈阳性"。

只有三或四个病人在走廊的临时床位上。

中国当局认为，北京和天津等几个主要城市的感染高峰已经过去。但他们警告说，未来几周，数百万城市居民将返回农村省份过农历新年，今年1月22日是农历新年。

法新社指美国耶鲁大学公共卫生学院副教授音译为陈曦观察到：在某种程度上，农村患者增加了城市卫生设施的压力。然而，与城市地区不同的是，这一波奥米克容在中国农村还没有达到顶峰。因此，当城市工人开始返回农村地区时，情况可能会变得更糟。

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