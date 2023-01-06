中国网猜名人讣告是否疫死

新冠病毒/中国

中国在2022年12月放弃了严格的清零政策，随即引发大规模感染，以及死亡信息的迅速增加。据消息称，各地医院和火葬场已经不堪重负。与此同时一些名人的死亡引发网上猜测。

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中国疫情下围绕一些名人的死亡产生了疑问和猜测。据本台报道称，中国已经停止公布新冠病例的每日数据，并且自12月以来只宣布了22例死于新冠病毒的病例。所有这些疫死报告都采用了中国自己的严格标准。现在只有死于呼吸道疾病如肺炎的人才被计算在疫死统计之内。

世卫组织应急主任迈克-瑞安说，中国的疫情和疫死数字 "对入院人数、重症监护病人和死亡人数的报告不足以反映疫情；北京对与新冠病毒有关的死亡的定义过于狭窄"。

然而，最近几周有数位名人去世，其中包括40岁的京剧演员储兰兰，鉴于她年纪轻轻就走了，这让许多人感到震惊。她的死因至此尚未披露。同样在12月21日至26日期间，有16位著名科学家相继去世。讣告中没有染疫的字眼。中国网民在网上猜测其中一些人讽刺称他们可能死于严重的流感。

中国当局面对这种普遍的怀疑并不是头一遭，但当局继续充耳不闻，淡化全国范围内的新冠病毒感染潮。

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