加拿大两机场将对中国航班进行污水病毒检测

机场检测

除了要求中港澳旅客提供检疫证明外，对中国至多伦多和温哥华机场的国际航班，本月晚些时间，加拿大将开始进行单独的污水病毒检测。

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渥太华表示，对特定航班展开污水检测，将有助于加拿大政府衡量来自中国的新冠病毒的流行程度，并监测新的变种病毒。

一年前，加拿大公共卫生局（PHAC）已与多伦多皮尔逊机场和研究人员合作，对所有抵达航班进行污水病毒检测，以确定是否存在奥密克戎变种和新变种。

本月晚些时候，每一架抵达皮尔逊和温哥华国际机场的中国航班，将单独提交污水供检测。

温哥华机场还将效仿皮尔逊机场目前的做法，对其它航班在该机场排放的污水进行检测。

加拿大公共卫生局PHAC称，针对特定航班的污水病毒检测将是短期措施，但没有明确是几周还是几个月。

安省贵湖大学加拿大食品安全研究所所长劳伦斯‧古德里奇（Lawrence Goodridge）对《环球邮报》表示，针对中国航班进行单独检测，意义不大。因为旅客可以离开加拿大，可以辗转任何机场入境加拿大。

但古德里奇的同事罗伯特‧德拉托拉（Robert Delatolla）认为，有针对性的检测可能有助于更早发现预警信号，有助于当局应对下一波变种病毒或亚变种。

1月5日起，加拿大政府要求，所有从中国（包括香港和澳门）出发入境加拿大的两岁及两岁以上旅客，在登机前需出示48小时内新冠病毒检测呈阴性的证明。

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