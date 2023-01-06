华日：中国回击世卫组织关于中方低估新冠死亡人数说法

中国/新冠病毒

针对世界卫生组织有关中国正低估其当前新冠疫情严重性的说法，中国政府予以回击，呼吁该联合国机构秉持“科学”立场。中国政府表示，中方始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同世卫组织保持着密切沟通，及时分享有关信息和数据；中国的疫情形势是可控的。

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据华尔街日报署名Joyu Wang / Liyan Qi今天报道称，世卫组织周三敦促中国政府对新冠疫情信息的发布要更加透明，一些官员质疑中国新冠数据的准确性，尤其是死亡病例数据。中国回击世卫组织关于中方低估新冠死亡人数说法。

中国外交部发言人毛宁在周四的例行记者会上称，中方始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同世卫组织保持着密切沟通，及时分享有关信息和数据。毛宁表示，中国的疫情形势是可控的；希望世卫组织秘书处秉持科学、客观、公正立场，努力为全球应对疫情挑战发挥积极作用。

世卫组织周三发布的关于全球新冠病例的最新周报显示，在截至1月1日的一周内，中国大陆新增218,019名感染者，新增住院病例22,416例，死亡病例648例。世卫组织报告称，应谨慎地解读这些数据，因一些国家改变了检测策略，导致检测到的病例数量减少。

当被问及报告中中国数据的可靠性时，世卫组织发言人在一份书面声明中提到了世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安(Michael Ryan)的讲话。瑞安在周三的一次新闻发布会上说，中国低估了国内疫情的影响，采用了他认为以全球标准衡量过于狭窄的新冠死亡标准。

据华尔街日报称，世卫组织报告中的中国数字仍远高于中国疾病预防控制中心公布的病例数，该中心在截至1月1日的一周内每日报告新增本土病例约5,000例，日增死亡病例在1至5例之间。根据中国疾病预防控制中心的数据，自去年12月初以来，只有不到30人死于新冠。

如此低的死亡病例数字不符合主要流行病学家的预测模型，而现实中重症监护室爆满、火葬场不堪重负等迹象，以及一些人公开表示他们的亲人在感染新冠后去世，这些情形也与统计的死亡病例数字颇有出入。

据该报道，在新冠数据受到质疑之际，中国正准备从下周起向更多国际旅行者开放边境，与此同时，此前采取的严格疫情防控措施对中国经济的负面影响还在持续，中国政府现已放弃这些措施。

德国周四加入了美国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国、法国和意大利等国之列，对来自中国的入境人员实施核酸检测要求。

中国称这种旅行限制是不科学的、带有政治动机。中国已威胁要对那些对中国旅客实施防疫限制措施的国家采取反制措施，但没有具体说明是什么样的反制措施。这些国家中包括许多中国内地游客最喜爱的旅游目的地。

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