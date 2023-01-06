台湾称又向中国大陆提议帮助抗疫 北京未回应

台湾/中国/新冠病毒

台湾再次向中国提出提供援助，以帮助中国大陆应对新冠病毒染疫案件激增，但中国当局尚未做出回应。

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据路透社今天报道称，台湾再次向中国提议提供帮助以应对新冠病毒疫情激增。

中国是在遭到民众抗议后，于上个月取消了对新冠疫情的严格控制，放弃了三年来清零政策。

台湾中央流行病指挥中心主任 Victor Wang 告诉台湾官方通讯社，本周向中国当局发送了一封电子邮件，询问台湾如何可以帮助应对中国病例激增的情况。

中国不断上升的病例引发了世界卫生组织的担忧，世卫组织称北京低估了病毒染疫死亡人数。

台湾卫生官员说，台湾还在 12 月初向中国大陆发送了一封电子邮件，以“提醒”中国当局注意社区爆发和儿童中的严重染疫病例。

尽管民选政府强烈反对，中国仍声称台湾是中国的领土，中国将台湾总统蔡英文视为分裂主义者，自她 2016 年上任以来一直拒绝与台湾政府对话。

路透社说，在本月早些时候的新年致辞中，蔡英文首次提出向中国提供“必要援助”以帮助中国大陆应对激增的新冠病毒病例，但表示中国在台湾附近的军事活动不利于和平与稳定。

据台湾官方媒体引述卫生部长薛瑞源表示，台湾可以向中国大陆提供药物或疫苗，但尚不清楚北京是否会接受。

台湾和中国多次就各自控制新冠传播的措施发生争执。

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