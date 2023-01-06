新年伊始美国中勋号驱逐舰航穿台湾海峡

美国/中国/台湾/美国军舰过台湾海峡

美国海军今天报告说，一艘美国军舰5日曾驶过台湾海峡。法新社称，这一行动可能会激起中国的愤怒。

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美国军方今天报告一艘海军舰艇穿越台湾海峡。美国海军在一份声明中说，中勋号驱逐舰 "于1月5日（当地时间）例行通过台湾海峡。美国海军称此行符合国际法适用的海域自由航行和自由飞行。声明还说："'中勋'号通过台湾海峡显示了美国对维护自由和开放的印度-太平洋地区的承诺。

法新社说，美国政府现在经常使用 "印太 "一词来指代亚太地区。

据美国海军说：“美国军方在国际法允许的地方飞行、航行和行动。”

据法新社称，北京和台北之间的关系已经很紧张，在2022年更急剧恶化，中国加强了在台湾周围的军事演习，中国认为台湾是中国领土的一部分，有一天会被收回，如果有必要的话，可以用武力。中国认为拥有2400万人口的台湾是中国的一个省份，自1949年中国内战结束以来，中国尚未设法将台湾与其他领土统一起来。

中国对近年来台湾当局与美国之间的关系加深感到不满，美国几十年来一直为台湾提供军事支持以对抗北京。

中国2022年组织了大型军事演习，以抗议美国众议院议长南希-佩洛西去年8月的访问，中国与台湾紧张局势上升到几年来都未见的水平。

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