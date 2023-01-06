无国界记者组织呼吁中国释放被判刑三年半的欧彪峰

中国/人权

国际非政府组织“无国界记者”1月5日发表公报，呼吁中国政府释放时政评论人欧彪峰。自2020年底起就被拘禁的欧彪峰于2022年12月30日被以‘煽动颠覆国家政权“罪名，判刑三年六个月。无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂表示，“欧彪峰所发表文章以事实为依据，在严密的资讯审查制度下，其文章使中国民众得以了解政府对人权的侵犯”。

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现年42岁的欧彪峰是时政评论人，更是人权活动人士。在近年中国国内公民活动空间日渐逼仄的情况下，他仍然坚持参与公民维权活动，也经常发布公民行动者遭遇打压的第一手消息。

2020年3月及11月，他因公开声援公民运动行动者许志永和人权律师常玮平等良心犯而两次被当地警方传唤。同一年，香港2019年民间反送中运动之后，当局秋后算账。支持民主运动的香港媒体大亨黎智英被捕，他创办的壹传媒旗下的“苹果日报’被停刊。欧彪峰公开向黎智英和”苹果日报“表达支持，也因此多次遭湖南警方警告。同年12月3日，他又因为协助2018年在上海街头向习近平肖像泼墨的女子董琼瑶，为董琼瑶在社交媒体上发出求救呼吁等行为，于12月4日被湖南株洲市警方，以”寻衅滋事“罪名从家中带走，行政拘留15天。但指控罪名随后变更为涉嫌“颠覆国家政权罪”，他于2021年7月22日，被株洲市芦淞区检察院以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”批准逮捕。2022年1月27日，株洲市第一看守所秘密开庭审理欧彪峰案。

2022年12月30日，他被一审宣判3年6个月徒刑，剥夺政治权利三年，并被没收所 谓“非法所得”7万多元。

欧彪峰妻子魏欢欢当日在社交媒体推特平台上表示，所谓开庭只持续了不到十分钟。而所谓非法所得则主要是欧彪峰此前在“苹果日报”发表文章所得以及在权利运动网站担任编辑的工资。

无国界记者要求中国当局释放欧彪峰以及中国监禁的所有新闻自由捍卫人士。

无国界记者每年评估全球各地新闻自由状况，中国连续多年被评为全球最大的记者监狱。该组织2022年全球新闻自由指数排行榜上，中国在180个国家和地区中，排名第175。

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