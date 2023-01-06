福克斯：疫情下北京医院床位用尽 死亡人数激增

新冠病毒/中国

由于新冠病毒疫情感染在中国猖獗并耗尽了公共卫生部门的资源，北京一家医院的床位已经用完，迫使患者躺在担架上或躺在走廊的地板上。一份报告称，由于床位短缺，医院要求患者自带床位。

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福克斯新闻引述消息称，北京朝阳医院急诊室的一名医护人员在圣诞节前就告诉英国《金融时报》。“我们没有床位，没有氧气，一屋子病人都在等待。”

随着中国放弃清零政策，中国到处疫情病例激增。放弃清零的突然转变发生在没有增加疫苗接种的情况下。相反，官员们现在试图通过建立数百个“发热门诊”来增加检测，简单地支持医院以应对新的新冠疫情浪潮。

福克斯新闻称，1 月 5 日，北京东部的垂杨柳医院挤满了新来的病人，医院无法妥善隔离他们，医院并没有为这波严重冲击做好准备。据美联社的照片显示，染疫老年妇人戴着氧气面罩在走廊里等待医生的问诊。

美国纽约大学朗格尼医学中心医学教授、福克斯新闻医学撰稿人马克·西格尔博士告诉福克斯数字新闻，由此产生的新冠感染浪潮表明，清零显然适得其反。Siegel 说：一种高度传染性的亚变体 XBB开始猖獗传播，并且出现一种新的、更危险的变体的风险很高。他认为， “中国坚持使用自己的疫苗，这些疫苗不如美国的，而且最近接种疫苗的人数不多，而且疫苗大部分都失效了。”他说，中国的“弱势群体疫苗接种率低，导致住院和死亡”。

据福克斯，最新估计表明，1 月份死亡人数可能从每天 9,000 人增加到每天 25,000 人。这与清零结束前的死亡统计 5,227 人形成鲜明对比。

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