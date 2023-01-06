约30万旅居迪拜的中国人将庆祝兔年

喜迎兔年

随着 1 月 22 日中国农历新年的临近，迪拜的盛大游行将在因冠状病毒大流行而中断两年后返回阿拉伯联合酋长国。 绝大多数在迪拜的中国侨民都热切期待 1 月 14 日在迪拜世博城举行的盛大游行，预计将有 2500 多人参加。

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此次游行将包括60种花车和20辆花车，在传统与现代之间庆祝中国新年，提供文化和娱乐。 本次活动由中国文化和旅游部、中国驻迪拜总领事馆和“拥抱中国”执行委员会共同主办。

中国领事说：“今年的阅兵将开创先河，首先是中国企业参会，还有全面介绍中国传统文化的春节庙会，以及中国高科技产品的展示，最后，阿联酋公司将参加游行，包括 EMAAR 集团，”。

超过30万在迪拜的中国侨民将庆祝兔年。新华网报道，迪拜世博城将成为迪拜“欢乐春节”大巡游活动的举办地。方阵近60个，花车20余个，方阵人数规模达2500人；中国传统服饰、春节文化展示与现代能源汽车、高科技产品共同展示；春节集市琳琅满目，让民众全方位体验中国年味……1月5日，在迪拜“欢乐春节”大巡游新闻发布会上，中国驻迪拜总领事李旭航表示，今年的大巡游活动将实现多项创新。

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