自疫情泛滥下的中国游客来了 各国忧喜参半

中国/新冠病毒

中国在12月底宣布从1月8日起结束对入境的强制检疫，这让世界感到惊讶。这一消息公布后，中国人急于预订飞机票。目的地首先是澳门、香港、日本、泰国和南韩等地。在世界其他地方，中国的这一决定受到了质疑，有几个国家对中国人入境施加了限制，比如强制性作PCR测试。

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法新社采访日本东京的旅游区浅草商街，当地已经在准备中国游客涌入返回，已经看见用中文写的你好问候中国游客。

2003年，只有45万名中国人访问邻国日本。16年后，有近960万人观光，是迄今为止最大的外国旅行者群体。

一位店家老板说，他的客户有20%来自中国，东谷先生和他的员工不得不记住一些中文短语来进行交流。

尽管他期待再次看到游客，但这位漫画家担心，在因新冠病毒而被迫削减员工后，大量涌入的游客 "将使接待能力不堪重负"。"他告诉法新社：“我也担心我们将不得不更加谨慎地采取预防病毒措施。”

北京在12月底宣布从1月8日起结束对入境的强制检疫，这让世界感到惊讶。中国此后一直陷入疫情爆发蔓延。

但是，这些中国游客代表着巨大的财政盈利。在新冠病毒大流行之前，中国占韩国的外国游客的三分之一，在泰国和印度尼西亚位居前三位。

韩国首尔的一个店老板说，中国游客是我们的第一批客户，越多越好。

然而，韩国当局的态度则更为保守。韩国文化部官员Yun Ji-suk承认，中国人的缺席无疑 "对我们的旅游业是一个打击。但现在不是积极从事旅游业的时候，这是因为目前新冠病毒疫情的严重情况。"

在中国，清零战略的突然结束确实带来了大规模的感染浪潮，而北京传送的疫情数据也受到了高度批评。一些国家甚至禁止来自中国的旅行者进入他们的领土。

就韩国本身而言，首尔已经限制了航班。来自大中国陆、澳门和香港的旅行者必须在登机前进行阴性测试。那些专门从中国出发的人将在落地时再次接受测试。

日本也为中国大陆做出了类似的决定。来自香港和澳门的旅行者可获得豁免。

其他主要接待国，如印度尼西亚，在新冠病毒大流行之前，每年有200万中国人到那里旅行，印度尼西亚选择不施加任何限制。天堂般的巴厘岛上的餐馆老板们希望中国游客能够人数回升，他们的餐馆将再次 "满员"。

据法新社，在亚洲，中国游客的回流预计将是缓慢的。例如，印度尼西亚预计2023年将有超过25万名中国游客，与新冠疫情之前的数字相差甚远。

泰国希望达到500万。这只比2019年的一半多一点点，泰国决定不加如何限制。旅游业占泰国经济的近20%，主要由中国游客推动。

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