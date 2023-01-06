蓬佩奥最新视频：中美学术交流是如何被破坏的？

蓬佩奥

前美国国务卿迈克‧蓬佩奥（Mike Pompeo）通过最新视频揭露中国政府利用中美学术交流破坏学术自由，并介绍了中方如何恐吓在美国学习的中国学生，并花钱来影响美国的教育机构，以及窃取美国的科学研究。

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蓬佩奥一开始就说：美国人和中国人被时间、空间、语言和历史隔开，但我们有很多共同点，我们可以互相学习。每年都有成千上万的中国学生进入美国大学或学院，他们是美国最大的国际学生群体，“这实在是件大好事”。

“但是中国共产党破坏了这些学术交流，它试图利用来这学习的学生，时不时地派间谍混在其中一起过来。”

蓬佩奥说：“我曾收到报告说，中共驻美领事馆通过中共控制的校园组织进行公然的胁迫和恐吓，在美国境内控制和恐吓中国留学生。”中共花钱在美国购买影响力，向美国校园暗中输送了数十亿美元未报告的资金。

蓬佩奥指出：这不是慷慨，很多时候是间谍活动。中共还利用“千人计划”招募美国的顶尖科学家和研究人员，窃取专业知识。在他的家乡堪萨斯州以及哈佛化学系主任都是这样的例子。在普林斯顿大学，上中国政治学课的学生甚至被迫在作业中使用假名，以保护他们的身份免受中共的侵害。

蓬佩奥说，最常见的一些受害于中共的群体是中国学生和台湾学生，他们来这里是寻求真正的教育和体验学术自由。他们没想到威权主义会跟随他们穿越太平洋。这不应该在美国发生。

蓬佩奥强调：“美国高等教育是我们社会的王冠上的明珠。我们需要保护它。我们需要对欺诈和盗窃提高警惕。我们需要支持言论自由、公开探究和思想竞争。

“我们需要确保让我们的学院和大学拥有世界羡慕的自由，并每年吸引众多优秀的中国学生来这里。学术自由对于像美国这样充满活力的民主国家至关重要。学术交流应该加强而不是削弱这种自由。”

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