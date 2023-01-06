香港楼宇买卖价量齐跌四成 宗数创26年新低 测量料今年可能再跌一成

香港/楼市

踏入疫情爆发第三年，香港楼宇买卖宗数按年大跌38%至59619宗，创1996年有纪录以来新低；合约总值亦重挫四成至5545亿港元(下同，折算约674亿欧元)。投资人林一鸣分析，去年楼市下跌主因是预期息口上升和抗疫三年做成对前景的忧虑所致，与移民潮关系不。展望今年，地产代理料升5%至15%，但测量师界却预期楼市会下跌5%至一成，而恒大出售香港总部不成可被视作徵兆。

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土地注册处昨(5日)在网上公布，去年全年送交该处注册的楼宇买卖合约共有59619份，较前年下跌38%，宗数跌穿2016年低位时的73004份，创1996年有纪录以来26年历史新低；当中以住宅楼宇的趺幅较大，有四成。期内楼宇买卖合约总值约5545亿元，按年重挫39.6%，创2015年以来新低；当中的4077亿元属住宅买卖合约，按年跌幅高达44.4%，创2014年以来新低；非住宅楼宇合约总值则跌两成至1467亿元。

资深投资人林一鸣在最新出被的《信报月刊》撰文，指香港楼价在2022年下跌一成，有人指是因为移民人士贱卖楼宇丶推低楼价造成，但他对此不敢苟同，指移民人数虽然高达20万，但移民以持有物业比例不高的年轻人为主，而持有香港七成物业的50岁以上人士，过去两年移民的比例并不高，故移民潮并非主因。他认为，楼市下跌的主因是预期息口上升，加上防疫措施持续三年，买家担忧未来经济前景，市场变得萎缩而推低成交价格。

展望今年楼市，综合香港四大地产商的评估，升幅由5%至15%不等，当中以中原地产的估计最为乐观，该行预料，楼价有望在本季触底，全年楼价会在谷底反弹15%，其研究部高级联席董事黄良升解释，随着美国加息放缓，港府撤销防疫措施，以及通关在即等利好消息刺激，楼市气氛已见好转，成交增加。

不过，两大测量师行则看淡今年楼市。仲量联行预计，中小型住宅楼价今年会再跌一成，豪宅亦会跌5%至一成；莱坊预计，一般住宅楼价会跌5%至一成，豪宅跌幅在5%之内。

但在元旦过後，楼市便传出一个坏消息。根据路透社3日报道，中国恒大旗下香港总部「中国恒大中心」去年秋季被接管及推出市场标售，当时估值80亿至90亿元，惟因接获出价未达要求，流标收场。

资料显示，中国恒大於2015年11月以125亿元向华人置业购入湾仔整幢27层的美国万通大厦，呎价高达3.6万元，创当时香港最大额商厦买卖及呎价最高纪录，及後易名为中国恒大中心。自中国恒大陷入债务危机後，传中国国企越秀地产前年曾计划以105亿元收购恒大中心，但最终考虑到恒大未偿还负债会为交易带来潜在不稳定因素而被董事会否决。

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