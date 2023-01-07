中国多位名人近日猝逝 网质疑：真正死因不能说？

名人陆续猝逝

新冠病毒疫情在大陆肆虐，感染人数暴增。大量中国专家、学者及各界名人突然死亡，其中包括演艺界人士。法新社报道，自从最近几周许多明星相继死亡以来，中国民众本身将开始怀疑政府的统计数据。 每次，这些突然死亡人死因都没有明说，在社交网络上引起质疑。

广告 继续浏览后续

让人震惊的是新京剧创立人储兰兰病逝，年仅40岁。他家人发布的讣告中并未透露死因。储兰兰的去世原因也引发了巨大的争议，她曾在12月3日在朋友圈庆祝放开，而她最后的朋友圈则停留在12月10日，而外界猜测储兰兰是因新冠并发症突然去世，独立学者司马南悼念时，也佐证了这一点。

54岁的大陆导演王景光12月22日凌晨病逝。大陆导演顾晶在社交平台透露了导演王景光的死讯。

顾晶晒出了王景光妻子发布的讣告：王景光先生因疾病，于12月21日午时抢救无效，永远的离开了我们，享年五十四岁，告亲朋好友知悉，悲痛至极。

王景光出生于吉林，先后于北京电影学院文学系、导演系读取本科和研究生。编剧和导演的作品有《核桃》《周末探案》《城市的谎言》《荒野迷途》《伊犁河》《跨洋追捕》《沙丘之变》等。

年仅37岁的中国前中超球员王若吉因病猝然离世，也没有注明死因。中国知名编剧倪震传出离世消息，享寿84岁，其生前有许多电影编剧作品，代表作有《大红灯笼高高挂》、《红粉》、《鸦片战争》等，也是金马导演张艺谋的老师，网传离世原因为确诊新冠。

12月21日晚，导演顾晶在社交平台发文悼念导演王景光，配文称：“他还这么年轻，痛心，王景光导演走好！”一般讣告上都注明因疾病抢救无效死亡。“实践是检验真理的唯一标准”的主要作者、南京大学哲学系教授胡福明1月2日清晨去世，享年87岁。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅