中国采用非灭活技术疫苗开始试产

中国/新冠病毒/疫苗

中国制药商康希诺开始试产针对国中国当下流行的新冠变异株的疫苗，这将是中国使用mRNA技术研发而非灭活技术的首批疫苗之一。mRNA技术推动了美国和其他国家的疫苗接种。

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据华尔街日报署名Joyu Wang今天报道称，中国研发的新冠mRNA疫苗开始试生产。中国制药商康希诺生物股份公司总部位于天津，周四晚间在社交媒体账号上发布新闻稿称，该款针对奥密克戎毒株的疫苗一期生产项目设计产能1亿剂。

根据这份新闻稿表示，这款疫苗目前尚处于临床试验阶段，已在安全性和免疫原性的研究中取得了积极结果。至于记者寻求就前述试验结果或试生产意义提供更多详细信息的请求，康希诺暂未回复。

康希诺的这款现名为CS-2034的疫苗采用的是mRNA技术，与辉瑞公司(Pfizer Inc., PFE)和Moderna Inc. (MRNA)的疫苗基于基因的技术一样。这一突破是在抗击新冠疫情近三年之后取得的，在此期间，中国主要依靠国产疫苗，而国产疫苗在对抗新冠病毒新毒株方面的效果不如mRNA疫苗。

据公共卫生专家表示，中国因有效疫苗接种水平低，且人们几乎完全没有接触过新冠病毒，使得新的变异毒株得以在中国人中迅速蔓延。目前，中国主要使用所谓的灭活疫苗，即使用已杀灭的病原体样本来激发人体的免疫反应。虽然中国主要的科兴(Sinovac)和国药(Sinopharm)疫苗提供了对重症和死亡的高水平保护，但根据已发表的医学研究和世界卫生组织(WHO)，这些国产疫苗不足以阻止新冠病毒的传播。

据该报道称，去年11月，中国同意批准辉瑞公司的疫苗在国内使用，但只面向一些外国居民。

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