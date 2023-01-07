卸蚂蚁金服控制权日 马云现身泰国

中国/马云

阿里巴巴集团创始人马云本周被发现在曼谷进行社交活动。消息今天报道马云卸下对蚂蚁金服的控制权。自从中国监管机构于 2021 年底对马云的商业帝国进行打压以来，他一直没有出现在公众视线中，此前马云被发现在日本隐身。一些网络帖子和当地媒体报道显示，马云人在泰国。

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据路透社今天引述泰国媒体消息，中国亿万富翁马云现身曼谷

最近一次看到马云是在米其林星级厨师 Supinya "Jay Fai" Junsuta 的 Instagram 账户上，他在周五发布了一张他和马云的合影，并配文“非常谦虚，我们很荣幸欢迎你和你的家人来Jay Fai的。”

泰国几家当地媒体还报道说，马云与泰国最大的农业综合企业正大集团（正大集团）和正大集团（CPF.BK）的董事会主席素帕吉切拉瓦农一起在一个餐厅用餐。

当路透社询问时，正大集团没有就会议发表评论。

泰国媒体还报道说，马云在曼谷的 Rajadamnern 体育场参加了一场拳击比赛，在那里他握紧拳头与泰国拳击冠军 Sombat “Buakaw” Banchamek 合影留念。

路透社说,马云基金会没有立即回应路透社的置评请求。

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