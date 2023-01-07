因反对声浪 抖音暂停在美招聘安全顾问程序

中国/美国抖音

因美国官员反对意见越来越大，中国抖音TikTok 已暂停在美国招聘顾问的程序，安全顾问计划原本希望能有助于抖音与美国实施一项潜在的安全协议。

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据路透社引述两位知情人士表示，TikTok 冻结为美国安全交易聘请顾问。

中国科技集团字节跳动旗下的这款短视频应用程序在过去三年中一直试图向华盛顿保证，美国公民的个人数据不会被访问，抖音内容也不会被中国共产党或任何其他实体操纵在北京的影响下。

美国总统拜登于 2021 年撤销了他的前任特朗普在美国禁止 TikTok 的行政命令，但拜登政府与抖音的谈判仍在继续，以达成一项可能使字节跳动免于被迫剥离 TikTok 的交易。而TikTok 一直在制定一项计划，以向美国政府保证它将遵守他们的安全协议。

该计划涉及聘请一名第三方监控员、一名源代码检查员和三名审计员，其中一名专门负责网络安全，另一名负责确保现有 TikTok 服务器上的美国用户数据在迁移到美国甲骨文公司后再将被删除。

消息说，这些职位都将由 TikTok 支付费用，而且要向美国政府官员报告。

TikTok 于去年 12 月初发出了其中一些职位的提案请求，目的是向美国外国投资委员会 (CFIUS) 提出潜在候选人以供批准，该安全委员会一直在审查字节跳动对应用程序所有权。

TikTok 在 12 月承认下属部分员工不当访问两名记者的 TikTok 用户数据以查明泄露给媒体的信息来源。此后决定冻结招聘。

据知情人士透露，这让一些支持与 TikTok 达成安全协议的美国官员感到不安，并加强了美国政府中对华鹰派呼吁拜登命令字节跳动剥离抖音的影响力。

目前尚不清楚美国政府何时会对 TikTok 的未来做出决定。

TikTok 已经公布了几项旨在安抚美国政府的措施，包括制定在美国甲骨文存储抖音用户数据的协议以及美国安全部门 (USDS) 负责监督数据保护和内容审核。

据未参与 TikTok 谈判的 Stroock & Stroock & Lavan LLP 安全律师 Chris Griner 表示，TikTok 滥用记者数据破坏了之前保护用户信息的保证。

作为更广泛的贸易、知识产权和人权争端的一部分，寻求打击中国的美国立法者抓住了对TikTok 的安全担忧，向白宫施压，要求拜登采取强硬路线。

路透社说，拜登上个月签署了一项支出法案，禁止多达约 400 万的联邦雇员在政府发放的设备上使用 TikTok，此前一些州和地方当局也颁布了类似的禁令。

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