彭博社指美国多次提出向中国提供疫苗 但均遭拒绝

婉拒美国疫苗

彭博新闻社1月6日报道说，由于担心出现新的变异毒株及其对经济的冲击，甚至导致全球疫情大流行卷土重来，美国已反复通过各种渠道提出向中国提供信使核糖核酸(mRNA)疫苗等援助，但是中国一直不愿接受。

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自上个月放宽新冠防疫管制以来，中国的感染病例突然间大幅上升，引发了有关潜在的人道危机、以及是否会催生新的、传染性和致病力更强的毒株等一系列担忧。

彭博社的报道援引知情人士的消息报道说，美国最近几周加大说服中国的努力，其中一位人士表示，双方继续通过卫生渠道进行对话，然而中国官员每次都坚定回应说，局势完全在控制之下，不需要援助。

为了避免中国在接受外援方面的政治敏感性，报道援引不愿透露姓名的数名美国官员提供的消息说，美国官员甚至还提出了以间接的方式供应疫苗，但有关官员没有提供更多细节。

“我们已经向中国提供了新冠疫苗。”美国国务院发言人内德·普莱斯周五说。“他们公开表示他们很感激这个提议，但他们现在不需要。当然，我们会继续与他们讨论这个问题。”

美国和德国的疫苗目前被公认为全球最好的新冠疫苗，世界上大多数国家能够在疫情大流行期间大幅降低感染和死亡率、尽快恢复正常，除了群体免疫力强外，在很大程度上得益于西方国家先进的疫苗，其中包括已被数十个国家接受的突破性mRNA技术生产的疫苗，但中国一直以中国疫苗“可以满足需求”为由婉言相拒。

中国星期五再次表示，中国本身的疫苗和医疗物资总体供应充足，疫情形势可控。外交部发言人毛宁在回答有关美国表示愿向中国提供疫苗等先进技术和其他帮助的问题时说，目前中国已经有13款疫苗获批附条件上市或获准紧急使用，能够满足“应接尽接”的需要。

有关中国拒绝接受美国和西方疫苗的报道最近不断见诸于各家媒体，中国网民的反应各有不同。有的网民指“外交部的回应，极不负责任”；有网民呼吁政府“mRNA疫苗，应尽快引进”；也有网民指责当局的做法是“宁要社会主义的草，不要资本主义的‘苗’”。

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