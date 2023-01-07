德国不建议国人此时前往中国

德国/中国/新冠病毒

德国外交部今天罕见建议德国人如果没有非常必要，就不要到中国旅行。中国正在面临在过去三年中前所未有的新冠病毒感染潮。

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据法新社引述德国外交部公文称，“我们目前建议不要到中国进行非必要的旅行。” 德国外交部快速反应中心在推特上说：“原因是中国的新冠病毒疫情感染激增和中国卫生系统负担过重。”

中国正面临着新冠病毒疫情3年以来前所未有的感染浪潮，欧盟本周敦促所有成员国要求旅行者在中国进行飞行前检测，并敦促欧盟27国在自中国来的旅行者抵达欧洲时进行 "随机测试 "作为补充检查。

作为一项预防措施，包括美国、日本、法国和德国在内的一些国家已经颁布了相同的措施。

尽管中国感染率有所反弹，中国当局将在周日结束对入境中国的强制检疫，并允许中国人在三年的清零挫折后再次出国旅行。

中国周二谴责一些国家强行进行新冠病毒检测测试是 "不可接受的"，并威胁要采取 "反制措施"。

法新社说，世界卫生组织（WHO）已经谴责了中国有争议的计算新冠病毒疫死的方法。尽管中国的医院不堪重负，火葬场爆满，但中国当局报告的与新冠病毒有关的死亡人数仍然非常少。

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