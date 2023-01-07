清零为零后中国春运今天挪步

新冠病毒/中国/春运

中国今天迎来了“春运”的第一天，农历新年为期 40 天的春节长假被称为新冠病毒疫情大流行前世界上最大的年度人口迁移，今年的春运，因新冠病毒疫情再次狂飙，使各界摒息关注春运面对的疫情四散的新的危险。

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路透社今天报道称，中国从 1 月 21 日正式开始的农历新年公共假期将是 2020 年以来第一个没有国内旅行限制的假期。在过去一个月里，在对一项包括频繁检测、限制行动、大规模封锁和对世界第二大经济体造成严重破坏的清零政策遭到历史性白纸抗议后，中国的清零制度瞬间瓦解。

但投资者希望这个重新开放最终能够重振一个 17 万亿美元的经济体，而中国正遭受近半个世纪以来的最低增长。

但这种突然的变化让中国 14 亿人口中的许多人首次暴露在病毒面前，引发了一波新冠感染浪潮，一些医院不堪重负，药房货架上的药物被抢购一空，并导致火葬场排起了长队。

据中国交通运输部周五表示，预计未来 40 天内将有超过 20 亿人次出行，同比增长 99.5%，达到 2019 年出行人数的 70.3%。

路透社说，中国网上对春运反应不一，一些评论欢呼多年来第一次可以自由地返回家乡与家人一起庆祝农历新年。然而，许多其他人表示他们今年不会旅行，因为担心感染年长的亲属是一个普遍的关注主题。

人们普遍担心，城市工人大量迁移到家乡将导致小城镇和农村地区的新冠感染激增，这些地区的重症监护病床和呼吸机设备根本不够完善。

另外，周日明天标志着中国与香港边境的重新开放，以及中国对入境国际旅客隔离要求的结束。这有效地为许多中国人打开了自近三年前边境关闭以来首次出国旅行的大门，而且他们不必担心回国时被隔离。

周六在香港，已经预约的人在一个中心排队约 90 分钟，以进行前往包括中国大陆在内的国家及地区所需的 PCR 检测。

路透社说，在新冠病毒大流行的大部分时间里，中国将资源投入到一个庞大的新冠 PCR 检测项目中，以追踪新冠病例，但现在的重点正在转移到疫苗和治疗上。周六，中国四个政府部委发布了一份通知，表示将重新分配财政资源用于治疗，其中概述了一项公共财政计划，在 3 月 31 日之前补贴 60% 的治疗费用。

与此同时，消息人士告诉路透社，中国正在与辉瑞公司(PFE.N)进行谈判，以获得许可，允许国内制药商在中国生产和分销美国公司新冠抗病毒药物 Paxlovid 的仿制药。许多中国人一直试图在国外购买这种药物并将其运到中国。

路透社说，中国周五报告了三例新的新冠死亡病例，官方病毒死亡人数因此达到 5,267 人，这是世界上最低的国家之一。但是国际卫生专家认为，北京对新冠死亡的狭义定义并不能反映真实的死亡人数，一些人预测今年的死亡人数将超过 100 万。

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