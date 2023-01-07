纽约联储：中国疫情大爆发 全球供应链不确定性增加

国际贸易

纽约联储银行1月6日公布最新报告显示，全球供应链受到中国“躺平式开放”的中共病毒疫情爆发影响，供应链不确定性增加，或会影响美国高通胀的回落。

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纽约联储发表的《环球供应链压力报告》说：12月全球供应链压力指数从11月修正后的1.23降至1.18；去年春季以来，供应链压力一直在明显纾缓，但9月触底后再度上升，近期在窄幅波动。

纽约联储的经济学家表示，过去3个月数据持平，相信与中国新冠疫情恶化有关。中国在1月放宽防疫措施前，仍坚持“动态清零”政策，导致工厂开工受到影响，对供应链造成压力；但是，在180度转变的“躺平式开放”后，中国出现了大规模的新冠病毒感染，造成货物不能顺利运出中国。

报告还提到：中国最近的疫情大爆发正在影响其他亚洲经济体，全球供应链的未来影响不确定；中国放宽防疫措施的影响仍然不明朗，以及由此产生的这波新冠感染、住院和死亡，未来的供应链指数的走势如何演变值得关注。

自从2020年春天新冠疫情爆发以来，全球供应链遭到严重破坏，并成为美国目前高通胀的一个主要推动因素。高通胀下，美联储不得不以激进步伐加息。市场预计，2023年美联储将继续加息以打击高通胀。

美国前财长萨默斯在6日接受採访时认同美联储近月来坚持加息的态度。他并促请当局继续加息，以应对高通胀。萨默斯还警告，2023年债市可能出现大混乱。

萨默斯认为，市场大部分人仍相信美国经济最终将软着陆，但这个看法可能会被证实是错误的，届时市场将重新调节，出现大幅波动是难免的。

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