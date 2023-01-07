蚂蚁集团创始人马云被迫放弃对其主要控制权

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蚂蚁集团周六宣布其创始人马云不再实际控制这家金融科技企业，几个月来，马云一直承受北京的压力。

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蚂蚁集团周六表示集团进行调整，股权结构变化，在本次调整完成后，没有单独股东或与其人共同控制蚂蚁集团。

法新社指出本次蚂蚁集团声明中透露了该公司先前复杂的控股结构，显示其创始人马云“间接”控制了蚂蚁集团53.46%的股份，即投票权。

自从2020年年底中国政府加大对中国国内巨型金融科技企业的控制力度，限制其在国际上进行融资，马云被普通中国人认为是自学成才，获得成功的明星，也成为政府关注的重点。

在2020年年底蚂蚁金服首次公开募股计划在距离正式发行仅剩两天之际被上交所紧急叫停，在最后一刻被取消，导致这家金融科技巨头随后被迫进行重组。此前在同年10月马云在上海外滩金融论坛上演讲，公开批评中国的金融监管机构，引发中国线上的金融和消费业进一步受到当局的监管审查。

随着阿里巴巴的金融子公司蚂蚁集团在进行中国政府要求的重组之际，阿里巴巴也在2021年还被中国国家市场监管总局罚款高达180亿元人民币相当于27.5亿美元，理由是其在中国境内网售上有垄断行为。

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