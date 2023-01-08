中国东部公路一辆汽车撞压一队送葬人群：车祸酿19死

新冠病毒/中国

据中国媒体报道，周日清晨，一辆卡车驶过送葬队伍，造成 19 人死亡，20 人受伤。一位姓龚的侥幸存活的送葬者报告，60多人送葬前往火葬场，他的妻子在车祸中丧生，他说事发时并没有大雾。

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中国东部道路上今天发生交通事故，已经造成19人死亡。路透社引述中国国家电视台中央电视台称，这起凌晨车祸事件发生在中国东部江西省南昌县，伤者已被送往医院，事故调查正在进行中。

消息没有提供更多细节，但湖北省国营楚天都市报旗下的新闻媒体《极目新闻》称，事故发生时一辆卡车撞上送葬队伍。

据一位姓龚的参与者告诉媒体，在前往火葬场之前，有 60 多人沿着路边行走。他说，他的妻子在事故中丧生，他的腿受伤，他并说事发时没有大雾。但周日早上7点左右，南昌县交警在其官方微博上发布消息称，该地区部分地区出现“大雾天气”。据警方说：“驾驶能见度很差，这很可能导致交通事故。”

事故发生在中国启动“春运”后的第二天，春运是为期 40 天的农历新年旅行，传统上，数亿人返回家乡与家人共度假期。另一家中国新闻媒体 Livestream Hainan 发布了对一位不愿透露姓名的当地居民的音频采访说，最近有大量人死亡，导致当地火葬场大排长龙。他说，这很可能导致送葬队伍在清晨就开始他们的葬礼仪式。

路透社说，在中国上个月取消清零制度后，中国各地的火葬场称因冠状病毒死亡剧增而异常繁忙，中国正陷入大规模感染浪潮冲击下。

不过，中国周六仅报告了两例与新冠相关的新死亡统计，而周五为三例。

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