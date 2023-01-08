中国/新冠病毒

中国今天取消了对来自国外的旅行者的强制检疫，同时也开放了中国人出境的关卡，从而真正结束了长达三年来的清零自我隔离。开放引发两个聚焦，一个是中国官方的宣传显现民众欢呼说太好了，另一个是多国严阵以待，严格检测就要到来的浩浩荡荡中国旅游大军。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，中国周日取消了对来自国外的旅行者的强制检疫，结束了三年来的自我隔离，但此时中国面临新冠病毒疫情病例的激增。

第一批抵达中国的人表示，他们不必再遭受入境隔离之苦。此前，中国当局的清零战略曾是中国人受隔离的常态。

香港与中国大陆的边界在关闭多年后今天重新开放，有40多万人计划在未来8周内北上进入中国大陆。

经过三年的世界上最严厉的疫情限制，中国经济受到严重打击，并最终引发了全国各地的“白纸抗议”，中国在上个月突然取消了其大部分的针对新冠病毒流行病的清零措施。

在上海浦东国际机场，一位姓庞的女士告诉法新社，她对放宽疫情限制感到高兴。她说：“我认为现在的政策已经改变，这真的很好。这是一个必要的步骤，新冠现在已经常态化，过了这个坎，一切都会好起来的。”

去年12月宣布结束检疫限制，让中国人纷纷制定海外旅行计划，预订网站的流量急剧增加。

但是中国游客大量涌入的前景已经促使十几个国家要求对来自中国的旅行者进行检测，中国的感染人数每天都在飙升。北京谴责对中国国民实施的旅行限制是 "不可接受的"，尽管自2020年以来，中国曾一直对外国游客和国际学生基本关闭。

随着1月底中国新年假期的临近，中国疫情预计将进一步恶化，届时数百万人将离开遭受重创的大城市，前往农村探望他们通常年迈和脆弱的亲属。

而且，中国已经采取另一类清零措施，限制网络对中国摆脱清零政策引发混乱的批评。中国的微博报告说，它最近禁止了1,120个 "针对专家和学者的犯罪行为"的账户。

法新社称，周日，在北京机场，分隔国际和国内旅客的障碍物消失了，穿着防护服的工作人员也消失了，这曾是中国清零政策的一个重要特征。

一位前来迎接从香港来的朋友的妇女说，他们要做的第一件事就是一起吃一顿饭。她说， "这真是太好了，我们已经很久没有看到对方了。"

而在上海机场，一位来自美国的男子说，他不知道防疫规则已经改变。他说，"如果我只需要做两天的检疫，我会认为自己非常幸运，但事实证明我根本不需要做任何检疫，也没有任何文件，我们就那样出去了，和过去一模一样。"还有一位来自外国的旅客说，"谁想被隔离？没有人。"

在香港，对进出中国其他地区的严格限制也在周日被放松。香港受衰退影响的经济急于恢复增长，而家庭则期待着中国新年的团聚。

根据官方数据，约有41万香港人计划在未来两个月内北上旅行，而约有7000名内地中国人将在周日南下。

周日，在深圳市附近的落马洲检查站，一位来自大陆的曾姓学生告诉法新社，他很高兴能够不受限制地过关。他说，"只要我不用被疫情隔离，我就很高兴！受隔离，这太让人难以忍受了。"

分析称，中国放弃对入境任何检查措施，是否将会同等要求外国对等对待中国游客值得观察。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅