中国封禁批评防疫政策的社交媒体账户

封禁社交媒体账户

资料照：在北京拍摄的这张图片中，新浪微博网站的标志“微博”出现在屏幕上

美联社报道，在中国取消严格的新冠病毒防疫限制之际，中国暂停或关闭了1000多名批评政府新冠病毒疫情政策的社交媒体账户。广受欢迎的新浪微博社交媒体平台表示，已经处理了超过12800个违规行为，包括对专家、学者和医务工作者的攻击，并对1120个账号发布了临时或永久封禁。

广告 继续浏览后续

执政的共产党在很大程度上依赖于医疗界来证明其严格的封锁、隔离措施和大规模检测是合理的，上个月中国突然放弃了几乎所有这些措施。这导致病例进一步激增，医疗资源已达到极限。共产党不允许直接的批评，并严格限制言论自由。

新浪微博在周四的一份声明中表示，该公司“将继续加大对各类非法内容的调查和清理力度，为广大用户创造一个和谐友好的社区环境。”

社交平台微博上的批评主要集中在严厉执行防疫规定上，包括无限制的旅行限制，将人们封控在家中数周，有时被家里的大门被封，没有足够的食物或医疗服务。人们还对可能检测阳性或被认为是密接者而被隔离在房舱医院感到愤怒，因为那里人满为患、食物和卫生条件差。

动态清零政策的社会和经济代价最终导致在北京和其他城市出现了罕见的街头抗议，这可能影响了中共迅速放松最严厉措施的决定。

根据5个政府部门7日发布的通知，作为最新变化的一部分，中国也将不再对被控违反边境检疫规定的人提起刑事诉讼。

该通知称，目前被拘留的个人将被释放，被扣押的资产将被退还。

《中国日报》官方网站在一篇关于这个通知的报道中称，这些调整“是在综合考虑了这些行为对社会的危害后做出的，旨在适应疫情防控的新形势”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅