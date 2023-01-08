山西妇疫情前过世却有4剂疫苗纪录 党委书记遭免职

打疫苗作弊

中国的统计数据向来引发外界诸多质疑。近日，有山西民众反映，其母亲在疫情出现前去世，近期却发现她有新冠疫苗接种纪录。当地政府8日通报情况属实，已将该乡的党委书记免职。

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每日经济新闻等媒体报导，根据山西忻州五台县居民田先生提供的死亡证明、死亡注销户口证明、火化登记簿，都证明其母杨粉连于2019年3月去世。

但预防接种凭证显示，杨粉连去世后，2021年至2022年有4剂疫苗接种纪录，接种单位是阳白乡卫生院。

7日，阳白乡卫生院回应称，“可能是信息录错了”。五台县县长称，马上开始调查，如果属实将严肃追究相关人的责任，“不能弄虚作假”。

对此事件，山西五台县政府新闻办公室8日通报称，立即责成县纪委监委率领调查。经查，反映的情况基本属实，现已启动问责。对负有领导责任的阳白乡党委书记和县医疗集团董事长给予免职处理，对负有直接责任的阳白乡卫生院院长给予撤职处分，对其他相关责任人给予相应的党纪政务处分。

上海市去年也曾出现类似例子。一名老人去年8月去世，其家人9月发现老人的COVID-19核酸报告还在不断更新，后来官方表示，这是因为一家老人院把两个同名同姓的人弄错了。

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