德国外交部建议：不要去中国旅行

中德关系

在关闭边境三年后，中国于周日全面放弃新冠清零政策，开放边境。但德国外交部建议，不要去中国旅行。对入境本国的中国旅客，欧盟多个国家包括德国采取严格的检测规定。中国驻德大使吴恳批评一些欧盟国家“歧视”中国旅客。

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据德国电视一台报道，中国开放边境有利于商务旅行者。但在中国开放边境前一天，德国外交部建议人们，不要去中国进行不必要的旅行。德国外交部在其网站的一份声明中写道，“中国的感染数字目前处于自2020年新冠大流行开始以来的最高水平。”中国的医疗系统已经超负荷运转，包括提供足够的紧急医疗服务。德国外交部还在推特上发出了警告。

德国政府已决定，对来自中国的旅客在入境时进行新冠检测。旅客启程前必须出示新冠检测48小时阴性证明。德国和其他国家一样，也希望对来自中国的飞机废水进行检测，以寻找可能出现的新冠病毒变种。

但在中国关门三年后，可能还需要几个月的时间才能使旅行恢复正常。估计暂时不会出现大规模的旅行潮和机场爆满的情况。目前，从中国飞往外国的航班数量只有新冠大流行前的10%左右。飞机票非常昂贵。中国大使馆现在希望再次发放更多的签证。在此，商务、工作或学习旅行以及探亲有优先权。根据中国官媒报道，国际航班数量有望在2023年上半年至少翻一番。

据德国《商报》报道，中国驻柏林大使吴恳指责一些欧洲国家因中国出现新冠大感染而对来自中国的旅行者实行强制检测是一种歧视。吴恳向《商报》表示，“把矛头指向他人并没有解决任何一个问题。”他说，“这种决定必须在科学的基础上做出。在我看来，这其中也涉及到歧视。我们拒绝这种做法。”就中国自己也要求入境者出示48小时阴性检测证明的反对意见，吴恳回答说，这些措施并非针对特定国家。

中国自1月8日起全面取消入境中国的严格防疫检查。旅客前往中国，须出示在出发前48小时内进行的PCR阴性证明，但不再需要在大使馆单独申请入境许可，只需出示健康声明即可。

德国电视一台表示，中国政府放弃新冠清零政策是有道理的，因为感染后病情较轻。但放宽防疫政策后，一股大规模的感染潮席卷中国，让医院措手不及。据总部设在伦敦的数据处理公司Airfinity的估计，目前中国每天有250万人被感染，每天有16600人死亡。根据该估测，中国已有209000人死亡。到四月底，中国新冠死亡人数可能增加到170万。

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