法新社：中国人获准旅行 但一些国家选择限制对华开放

重开边境引发的担忧

经历三年封控后，中国1月8日取消疫情边控及入境隔离。香港与中国大陆七个边境口岸于1月8日正式恢复全面运作，两地居民迎来新冠疫情全球大流行近三年来第一次免隔离的过境出行。

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自 2020 年 3 月起，对所有来自国外的人员实施了专门酒店的严格隔离。 这种隔离的持续时间最初为三个星期，在 2022 年夏季已缩短为一个星期，然后在 11 月缩短为五天。

周日，中国恢复向外国人签发普通签证和居留许可。 但德国和比利时都警告说，“建议计划前往中国的旅行者，特别是身体虚弱或免疫力低下的人，在没有必要理由的情况下考虑推迟旅行”。

并非所有对国际旅客的限制都已取消：中国国家卫生委员会 (NHC) 于 12 月 26 日宣布，仍需要 48 小时内的阴性 PCR 检测才能入境中国。

当局周四宣布，在重新开放的第一阶段，在当地，已经对可以从香港旅行的人数设定了配额：每天前往中国大陆的人数不得超过 60,000 人。

周日，中国当局还恢复了对自 2020 年初以来被禁止国际旅行的同胞护照和签发旅行签证。中国人迫不及待地想再次出国，他们能够进行一些出国旅行计划，自北京公告发布以来，预订网站的访问量急剧增加。

但中国游客大量涌入的前景促使十多个国家对来自中国的游客进行筛查。 因此，所有来自中国的旅客，“乘坐直飞航班或中途停留”，都必须在“登机前”出示阴性 PCR 或抗原测试才能前往法国。 该测试必须在他们出发前 48 小时内进行，与前往中国的措施相同。

同时，法国要求所有来自中国的飞机都必须佩戴口罩。 自 1 月 1 日星期日以来，还对这些旅客进行了“抵达法国领土时”的 PCR 检测。

在美国，自周四起，“所有来自中国的 2 岁及以上航空旅客必须在出发前两天内接受检测”，无论其国籍或疫苗接种情况如何。

在疫情爆发的情况下，一些国家选择限制对华开放。 从中国大陆飞往日本的航班数量受到限制。 日本还限制了从香港到其四个机场的直飞航班。

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