美媒：北京拟放宽地产业“三条红线”

经济

据彭博社1月6日报导，有消息指，中国金融监管部门准备放宽针对地产商的“三条红线”政策，让企业能够获得更高的债务上限，以度过难关。

广告 继续浏览后续

去年12月，《华尔街日报》一度传出消息，指出中共高层希望藉助放开对房地产、科技与教培行业的监管，来帮助国内经济发展。本月6日，再有知情人士告诉彭博社，如果地产企业符合“三条红线”的政策要求，以后将不会被设置借款上綫，可以使用银行的担保文件来支付购买地产的保障金。不过，相关政策并非最终政策。

报导还提到，北京准备将“三条红綫”的试点过渡期延期至少6个月。这意味著地产企业在2023年年底前，能够获得更多的时间解决债务风险。中共央行并未对消息做出评价。但是在同日，央行宣佈发佈针对首次购房者的抵押贷款利率政策调整，以促进市场信心。

自去年恆大债务危机以来，地产商经历了销售低迷与债务风险暴增的局面。中共国务院副总理刘鹤12月份强调地产行业是经济支柱。行业认爲，这是北京希望引导市场预期、帮助消费者回复信心的举措。

但截至目前，北京仍未能解决地产企业资金链断裂的问题。公开数据显示，在去年全年，中国地产商的销售额同比减少了5万亿元人民币，23家千亿级别地产商遭遇危机，行业的生存成了难题。

地产分析机构克而瑞的数据显示，在去年，70个中国大中城市中，新房价格下跌的城市有50个，二手房价格下跌的城市为60个，百强房地产企业全年度的业绩下滑超过40%。面对到期的巨额债务，企业的现金流难以维持。

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田认为，去年中国整个房地产销售下降，是人们对房地产的信心下降，是房市幻象的破灭。“如果销售仍然不能够恢复，地产商实际上有了更多的债务负担，未来产业的情况会继续恶化。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅