试剂产业工人抗议 “有毛左”澄清示威只要工资而无政治目的

新冠病毒/中国

中国周日社交媒体上发布视频，显示工人在中国的一家新冠病毒检测试剂盒工厂与警察发生冲突。至此没有消息报告引发工人抗议的真正原因。

广告 继续浏览后续

法新社称在西南部城市重庆的一个工业园区拍摄的录像显示，人们向一群穿制服的警方人员投掷板条箱，一些测试工具的东西被抛掷飞起来。在另一个视频片段中，可以看到一群人在夜间站在一排警察面前，扩音器里播放着 "停止你们的非法活动 "的警方警告。

据一名发布现场视频的男子在标题中说，许多工人没有得到报酬。根据其他消息，位于重庆的制药公司Zybio突然解雇了最近几周才招聘的工人。

法新社说，Zybio没有立即回应法新社的电话，而当地警察部门拒绝发表评论。

一个自称是 "马克思列宁主义毛派 "的人在发布的一段视频中说："所有工人的抗议要求都是经济性质的"。他坚持认为，示威背后没有什么政治动机。

法新社说无法确定视频拍摄的准确时间，但社交网络上发布的账号称冲突发生在周六晚上。

在视频的背景中可以看到带有明显图案的棕色和白色工业建筑，这与之前Zybio公司在大渡口区建桥工业园的设施的镜头一致。周日，在流行的社交网络微博上，"重庆大渡口制药厂 "的标签似乎被审查了，只有前一天的一个帖子仍然可见，描述抗议活动是一个 "有意义的话题"。

法新社说，由于中国政府放弃了对新冠病毒的清零战略，中国正经历着新冠病毒病例激增，促使对检测试剂盒和药物的需求激增。上个月，当局重新启动了十几家制药公司的生产线，而一些公司则招聘了员工以满足增加的需求。

路透社今天报道也称，中国社交媒体上发布的几段视频显示，抗议者周六在一家生产新冠抗原试剂盒的工厂举行的示威活动中与中国中部的警察发生冲突。在线用户表示，抗议的原因是工资问题，位于重庆市的制造商 Zybio 解雇了一些工人。

路透社无法立即获得合益生物的任何评论，但通过地理定位证实，部分视频是在该公司位于重庆的工厂拍摄的。

一段视频显示，人们向携带防暴盾牌的警察投掷交通锥、箱子和凳子。另一段发布在推特和抖音等社交媒体平台上的视频显示，数十名抗议者高呼“还我们的钱”。

抗议活动在中国并不少见，多年来，人们曾就金融诈骗或劳资纠纷等问题举行示威。

但在去年底发生一系列抗议活动后，其中包括苹果公司供应商富士康在中国中部的大型 iPhone 工厂的工人骚乱，以及中国城市和高层的广泛抗议活动大学反对新冠疫情限制，当局对示威抗议提高了警惕。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅