巴基斯坦获得90亿美元国际援助承诺用于灾后重建

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周一在日内瓦召开的巴基斯坦气候适应国际大会上，巴基斯坦获得超过90亿美元的国际援助承诺，用于去年洪水灾害后的重建。巴基斯坦宣称，灾后长期恢复和重建大约需要160亿美元。巴基斯坦外长表示：“今天是给我们带来充满希望的一天"。

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法新社报道，90亿美元的国际援助承诺是国际社会在联合国参与组织的这次会议上做出的，主要将用于巴基斯坦的灾后重建，特别使其抵御气候变化造成的后果。

巴基斯坦外交部长拉巴尼 (Hina Rabbani) 表示：“今天是给我们带来巨大希望的一天。来自世界各国的信息很明确：世界各国将支持遭受自然灾害的国家，不会让他们孤军奋战。”

巴基斯坦去年夏天遭受毁灭性洪水，造成1,700多人死亡，超过3300万人受灾，联合国称，灾害将使900万人陷入贫困。由于全球能源危机更加重巴基斯坦经济压力，使该国陷入极其困难的财政状况。

联合国秘书长古特雷斯在周一会议开幕式上呼吁通过各国加大规模捐助以及改革国际金融体系来帮助巴基斯坦

与会的巴基斯坦总理谢里夫表示，巴基斯坦正在“与时间赛跑”以应对灾后巨大的需求。他警告说，“我们正处于历史的转折点”。谢里夫并敦促国际货币基金组织（IMF）协助减轻压力。

巴基斯坦周一与联合国在日内瓦联合举行这场会议，説明巴基斯坦如何应对去年夏天毁灭性洪水后果，并寻求国际援助163亿美元。

谢里夫讲述去年九月巴基斯坦在创纪录的季风暴雨和冰川融化的双重影响下，导致1700人丧生及800万人流离失所，如今大部分洪水已消退，但重建工作才刚刚开始，数百万房屋及数千公里的道路、铁路等重建工作预计需要163亿美元。

法国总统马克龙、土耳其总统埃尔多安和欧盟委员会主席冯德莱恩也透过视频连线方式参与会议，并制定了重建与气候的长期计划。

欧盟委员会主席冯德莱恩在周一一场新闻发布会上表示，欧盟同意向巴基斯坦提供5亿欧元经济援助，用于帮助该国在洪灾后的重建工作。冯德莱恩称，欧盟还将继续向巴基斯坦提供人道主义援助，帮助其实现现代化。

巴基斯坦外交部联合国事务司司长沙阿（Syed Haider Shah）表示，大约需要160亿美元来帮助巴基斯坦的长期恢复和重建。这些需求被划分为四个战略恢复目标：政府的能力建设、包容性重建、性别问题和生计。

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