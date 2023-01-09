拜登访问墨西哥 将与墨加领导人讨论非法移民等议题

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美国总统拜登周一抵达墨西哥访问，拜登将与墨西哥总统洛佩斯及加拿大总理杜鲁多举行北美领导人峰会，重点讨论非法移民、贩毒、能源和经济合作议题。拜登此次墨西哥之行，旨在升温美墨关系，促进双方在移民、打击贩毒及贸易方面的合作。

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这是拜登上任以来首次访问墨西哥，拜登强调美墨边境问题不是在一夜间出现，也不会在一夜之间解决，但可以使移民程序更有序、公平、安全和人道。

拜登还将与墨西哥总统洛佩斯及加拿大总理杜鲁多举行北美领导人峰会。拜登与墨西哥总统洛佩斯及加拿大总理特鲁多周一共同发表联合声明，谴责1月8日破坏巴西民主的袭击事件，并支持巴西卢拉总统。

而在北美领导人峰会前，拜登对墨西哥首日访问，将聚焦美墨双边关系问题。白宫国家安全顾问沙利文周一表示，拜登希望深入讨论他优先考虑的一系列议题”，首先是移民问题。

拜登此前前往美国南部与墨西哥接壤的得州边境城市埃尔帕索，了解边境人员用来侦测毒品的新技术，并与执勤人员交谈。到场迎接的得州州长、共和党的阿博特向拜登呈交一封信，指拜登此行迟了两年，他并批评拜登执行移民法不力。数月以来，美墨边境移民数量创历史新高。

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