有案在身的陈日君枢机获教宗方济各接见 赞赏陈探监不断

香港/梵蒂冈/本笃十六世葬礼

在天主教香港教区荣休主教陈日君枢机被香港警方拘捕时未有发声而备受批评的梵谛冈，在陈枢机日前出席荣休教宗本笃十六世（Benedict XVI）丧礼後有不同安排，据报道，陈日君获教宗方济各（Pope Francis）私人接见，陈在觐见中详述他探望狱中囚犯的工作，他形容，教宗对年迈的他至今仍坚持教牧事工感到「十分高兴」。

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根据美国耶稣会月刊《美国》(America)报道，教宗方济各在本月6日下午于其住所圣玛尔大之家（Casa Santa Marta）中单独接见陈枢机，形容安排「特别」，指不满2018年开始签订的中梵主教任命临时协议的陈日君，曾於2020年远赴梵蒂冈，欲向教宗方济各当面表达意见，但未获安排，被归类为与教宗处於对立面(among the abversaries)，而当日的觐见证明，二人在刚获续签的临时协议一事上虽然立场不一致，但事实上，两名宗教领袖的信仰和友好关连有更深的联系。

报道引述陈日君在觐见後接受访问时称，会面美妙，教宗亦十分热情。他在不违反保密原则的情况下透露会面中谈及的两件事，一是多谢教宗委任周守仁这名好主教为香港主教，二是谈及他十多年一直为在囚人士所做的教牧工作，并为不少囚犯施行受洗礼。陈枢机形容，教宗对此「十分高兴」。他又获教宗赠送玫瑰念珠及书籍。

快将91岁的陈日君虽然需要手持拐杖步行，但仍不时到狱中探望在囚人士，包括2019年反修例运动和涉嫌触犯国家安全罪行者，壹传媒创办人黎智英是其中之一，而民主党的前立法会议员尹兆坚便是因为陈枢机的监狱事工而在去年圣诞节前领洗，据了解，他和前民主党主席胡志伟丶杨森和何俊仁都是陈在狱中为他们施洗。

本笃十六世丧礼於本月5日在梵谛冈举行，因涉嫌罪犯国安而被捕的陈日君枢机获法庭批准临时离港五日，以便亲身出席丧礼，他昨(8日)晚已按规定返回香港。陈日君与其他五名「612人道支援基金」信托人，被指涉嫌触犯《港区国安法》中的「串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全」罪，去年5月被捕，获准保释候查，但须交出旅游证件。

另外，陈日君与「612人道支援基金」等人去年底被控违反社团条例，没有为基金进行注册，法庭其後判处各人罪名成立，判处罚款，各人不服，提出上诉。「612人道支援基金」在2019年反修例运动期间成立，主要资助抗争者的诉讼及其他人道支援，有关检控和拘捕被视为政治打压，当局反对有关说法，而梵谛冈的缄默被不少教会人士批评，较近期的批评来自德国天主教枢机Cardinal Gerhard Muller。根据天主教的天亚社於去年9月引述意大利文报章《Il Messengero》的专访称，陈日君因保释条件未有出席去年8月底的红衣主教会议，Cardinal Gerhard Muller抱怨说，会议本来应该是宣示教廷上下全体和陈日君站在一起的最佳机会，但教廷却因中梵主教任命协议而放弃尝试拯救陈日君。他不满梵蒂冈高层对陈枢机被捕不闻不问：「梵蒂冈内没有人为陈日君弟兄勇敢发声，所有高层包括教宗在内，连发表声明或为陈日君祈祷也没有提出。」形容陈被他们遗弃。

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