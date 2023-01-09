河南近90%人口阳性

中国/疫情

冠状病毒（COVID-19）爆发期间，图为上海的病人在社区卫生服务中心接受静脉滴注治疗。2023年1月9日

中国人口最多省份之一河南省的卫生官员周一表示，该省近90%的人感染了冠状病毒（Covid-19），此刻中国正面临前所未有的阳性病例大反弹，医院和火葬场都不堪重负，不过根据上月修改的统计方法，全国只统计到30个新冠死亡病例。

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河南省卫健委主任阚全程1月9日周一表示，截至 1 月 6 日，河南省有89% 的人口感染了新冠病毒。

根据这个百分比，在河南近1亿居民中，大约8850 万人已感染新冠病毒。这位官员说，发烧就诊的人数在12月19日达到顶峰，此后一直在稳步下降。

法新社说，在实施了三年世界上最严厉的限制措施之后，中国在上个月（12月）突然取消了针对冠状病毒传染的大部分卫生措施。

在这之后，病人数量成倍增长，卫生系统被老年病人压得喘不过气来，火葬场也因尸体的涌入而显得不堪重负。但据中国当局的统计，只有30人死于冠状病毒感染。对于许多专家和世卫组织来说，这些数字并不反映实际情况。

中国在去年12月修改了计算冠状病毒受害者的标准，只有直接死于冠状病毒导致的呼吸衰竭的才被纳入死亡病例。这种计算方法上的变化，意味着大量的死亡将不再被记录为冠状病毒Covid所引起。

中国当局预计在农历新年期间（今年 1 月 22 日）会出现新一波感染，届时数百万来自城市的中国人将返回农村与家人团聚。

据官方数据，中国一年中最大规模迁徙活动（春运）的第一天，在上周六记录了超过 3400 万人次的出行。

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