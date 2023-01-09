【视频】中国放弃新冠清零新一步：放开出入境

中国，新冠防疫

中国从周日（1月8日）起开放国际旅游，解除对外国入境旅客的强制隔离，也放开对国内人员出国旅行的限制，这是自12月初以来中国开始放弃新冠清零政策的最新一步。在开放第一天，中国国际机场港口人员出入情况如何？ 来看法国电视France24连线《世界报》驻上海记者Simon Leplatre的相关报道。

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Leplatre的报道说，周日上午在上海浦东机场，记者比等待接人的人还多，这也很好反应了当前的状况，即人们对不再被入境强制隔离而感到高兴，但多个原因也造成交通真正恢复还需要一段时间。 记者分析原因，首先是航空公司需要时间恢复建立航线航班，三年来中国国际航班大幅减少了98%。 其次是很多中国人希望享受这个开放的机会出国，但没有护照，或者护照已经过期，需要时间办理。而此前官方对护照管理非常严格，几乎停止发放护照。最后是中国目前正经历放弃清零防疫之后疫情的快速强烈爆发，导致人们很少旅行，即使在中国过内，因而目前出国旅行远不是他们的优先考虑的事。

而即使在上海等大城市，这一波疫情海啸高峰可能已经过去，但农村还没有，随着春季临近，病毒可能会扩大蔓延，因此预计在春节后，即2月或更晚的时候人们的外出才将恢复正常。

报道同时指，中国疫情潮的传播速度如此之快，目前是导致众多悲剧发生、大多数城市医院不看重负等。但与此同时，疫情发展速度的如此之快，也使得它可能很快就会消失。如上海，可以看到人们已经走出家门，情况每周都在变化，因此可以预期在一两个月内，中国人会重新开始恢复消费，恢复出国旅游。这也意味着中国这个世界第二经济大国将重新找回其在世界经济和外交中的重要地位。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道

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