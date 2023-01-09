马克龙与岸田文雄一致表示：加强两国在亚太地区安全事务上的伙伴关系

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法国总统马克龙与抵法访问的日本首相岸田文雄周一表示，他们希望加强两国在亚太地区安全事务上的伙伴关系。岸田在与马克龙共同出席的工作晚宴上指出，“法国是实现自由和开放的印太空间的主要伙伴”。

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法新社消息，日本首相岸田文雄周一开始对欧美多国展开为期一周的访问，首站法国巴黎。岸田在晚间于法国总统府爱丽舍宫举行的工作晚宴上表示， “随着东海和南海单方面武力改变现状的企图愈演愈烈，安全环境日益紧张，我们希望继续促进与太平洋国家法国的合作"。法新社称，岸田的讲话暗指中国，并特别提到联合军事演习。

日本刚刚接任七国集团轮值主席，日本首相岸田文雄周一开始欧洲和北美之行，他还将会晤其他七国集团国家领导人。

岸田在与法国总统马克龙共同出席的工作晚宴上指出，“法国是实现自由和开放的印太空间的主要伙伴”。岸田并对日本与法国在汽车工业（雷诺联盟-日产-三菱）、核能领域、可再生能源及民用航空领域的合作表示祝贺。

马克龙则强调建立双方新型伙伴关系的共同愿望，以及新的应对气候变化的必要举措。

爱丽舍宫指出，法国对在军事领域开展合作抱有极大兴趣，日本对国防战略进行了重大调整，并大幅增加了军费开支。

法日两国还在斐济等亚太地区开展联合开发项目。

作为七国集团轮值主席国，岸田文雄并强调，各国将团结起来继续加强对俄罗斯的制裁，并继续支持乌克兰。

马克龙表示， 法国将坚定不移支持日本应对平壤违反国际法的行为。

马克龙还邀请岸田文雄一起参观巴黎圣母院。岸田文雄是巴黎圣母院在2019年大火后参观的首位外国领导人。

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